Як проходять запеклі бої в Сєвєродонецьку: у МВС показали відео [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої між ЗСУ та окупантами. У МВС показали, як українські бійці знищують ворога.
Про це повідомляє в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ.
"Бійці Нацгвардії знищують ворога в Сєвєродонецьку. Бої за місто тривають", - йдеться в повідомленні.
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