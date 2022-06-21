Під Харковом окупанти добудували переправу через річку Оскол [ Редагувати ]
Російські війська добудували понтонну переправу через річку Оскол на Харківщині. Тепер окупанти можуть нею користуватися для перекидання техніки та вантажів. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікували "Схеми".
Переправа знаходиться на річці Оскол поблизу окупованого селища Куп'янськ-Вузловий. Переправа збудована поблизу зруйнованого залізничного мосту.
Військові експерти, яким журналісти показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні та монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа - альтернатива залізничному мосту, який поки що не функціонує.
Нагадаємо, що в середині травня окупанти на Харківщині підірвали три мости, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.
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