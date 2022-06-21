Окупанти обстріляли Чугуїв, загинули 6 цивільних [ Редагувати ]
Сьогодні ввечері, 21 червня 2022 року, російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області, в результаті загинули шестеро осіб.
За словами міського голови Чугуєва Галини Мінаєвої, в результаті обстрілу, за попередніми даними, загинули шестеро осіб і троє поранені.
Вона зазначила, що всі загиблі були мирними жителями. Під обстріл потрапили кілька районів міста.
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