ЗСУ на острові Зміїний розбили військову техніку противника: подробиці [ Редагувати ]
В ході операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїний в Чорному морі, зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію і кілька одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування "Південь".
По позиціях ВСУ за 21 червня в Миколаївській області завдано два авіаційні удари вертольотами, втрат немає. Також винищувач противника вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі українських літаків. Завдяки злагодженій роботі штурмовик і винищувач ухилилися від удару.
Ворожі спроби розвідати позиції українських військових в Миколаївській області були перервані точною роботою зенітно-ракетного підрозділу. Підтверджені ворожі втрати за день склали 49 солдатів і офіцерів армії рф, дві самохідних гаубиці "Мста-С", тягач, станція радіоелектронної боротьби, склад з боєприпасами, а також п'ять одиниць бронетехніки.
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