Українські військові майже повністю знищили російські "елітні" війська, які готували для протистояння з НАТО. Про це інформує СБУ з посиланням на перехват розмови окупантів.

Зокрема, підрозділи західного воєнного округу рф були вщент розбиті ЗСУ, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в россии, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все", - розповідає дружині окупант, чий підрозділ перебуває в Харківській області.

У СБУ зазначають, що до західного військового округу рф входять, у тому числі, москва, санкт-петербург і військова "еліта", яку готували до протидії силам НАТО.

Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як "живе м’ясо".