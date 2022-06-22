Німеччина у найближчому майбутньому не зможе відновити партнерство з росією. Причиною цього є вторгнення в Україну та ігнорування принципів міжнародного права з боку рф.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі.

"Партнерство з росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною росією путіна", - заявив Шольц.

Водночас він зазначив, що наразі було б нерозумно денонсувати Основоположний акт росія-НАТО, оскільки такий вчинок рф могла б використати у своїй пропаганді.

"Установчий акт підтверджує ті самі принципи, які путін так грубо порушує: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав. Путіну слід нагадувати про це знову і знову", - пояснив канцлер Німеччини.