Неможливе у найближчому майбутньому: Шольц про партнерство з росією [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Німеччина у найближчому майбутньому не зможе відновити партнерство з росією. Причиною цього є вторгнення в Україну та ігнорування принципів міжнародного права з боку рф.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі.
"Партнерство з росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною росією путіна", - заявив Шольц.
Водночас він зазначив, що наразі було б нерозумно денонсувати Основоположний акт росія-НАТО, оскільки такий вчинок рф могла б використати у своїй пропаганді.
"Установчий акт підтверджує ті самі принципи, які путін так грубо порушує: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав. Путіну слід нагадувати про це знову і знову", - пояснив канцлер Німеччини.
по темі
Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Італії Маріо Драгі в Україну є історичним
Німеччина та Захід мають бути готові до тривалої війни з росією та затяжного відновлення України
Свої ідеї Шольц хоче обговорити з іншими лідерами ЄС. На саміті, який запланований на другу половину цього тижня. У четвер та п'ятницю лідери країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі.
Німеччина передасть важке озброєння для України вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас
У четвер, 16 червня, президент України Володимир Зеленський зустрів лідерів Франції, Німеччини, Румунії Італії Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драгі і Клауса Йоханніса біля Маріїнського палацу