Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та росією на умовах російського президента володимира путіна.

Про це повідомляє німецький канцлер Олаф Шольц.

"Україна, і тільки Україна вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, тому що путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу", - заявив лідер Німеччини.

Шольц наголосив, що Євросоюз, НАТО та країни "Великої сімки" повинні послати чітке повідомлення про те, що демократії світу "стоять разом у боротьбі проти імперіалізму путіна".

"Але також у боротьбі з голодом і бідністю, з кризою охорони здоров’я та зміною клімату", - додав він.