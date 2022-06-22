Шольц проти мирного договору на умовах путіна [ Редагувати ]
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Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та росією на умовах російського президента володимира путіна.
Про це повідомляє німецький канцлер Олаф Шольц.
"Україна, і тільки Україна вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, тому що путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу", - заявив лідер Німеччини.
Шольц наголосив, що Євросоюз, НАТО та країни "Великої сімки" повинні послати чітке повідомлення про те, що демократії світу "стоять разом у боротьбі проти імперіалізму путіна".
"Але також у боротьбі з голодом і бідністю, з кризою охорони здоров’я та зміною клімату", - додав він.
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Свої ідеї Шольц хоче обговорити з іншими лідерами ЄС. На саміті, який запланований на другу половину цього тижня. У четвер та п'ятницю лідери країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі.
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