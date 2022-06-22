Що старшою ставала жінка, то темнішим був колір її хусток

Жіноча хустина з національними візерунками нині - в тренді. І не лише задля фото в інстаграм. Це обов'язковий аксесуар на фронтових весіллях, а ще оберіг на руку захисникові. Про актуальність української хустки, її красу та символіку розповість наш Артур Терещенко.

Розмаїття розмірів, барв та сила-силенна квітів. Тетяна демонструє українські традиційні хустки, які перекочували з бабусиних скриньок до гардероба сучасних жінок та дівчат.

Тетяна Макогон, продавчиня етнокрамниці:

Хустини беруть на подарунки. Подарунки за кордон, подарунок дружині, подарунок своїй дочці, або бабусі.

Барвисті трикутники з українськими ружами найчастіше везуть із Буковини, Закарпаття та Гуцульщини. За кордоном таку хустку презентують як особливу дяку тим, хто прихистив українців під час війни. Наречені традиційний аксесуар беруть із собою на фронтові весілля.

Тетяна Макогон, продавчиня етнокрамниці:

Приходе жінка, обирає собі таку хустку і каже: "допоможіть мені вибрати її, личить вона мені чи ні? Бо я їду на весілля, на своє весілля на фронт до чоловіка. Чоловіку вона везе туди вишиванку, а тут вона купляє собі або вишиту сукню, або вишиванку, обов'язково віночок український".

Одягнися мамо в вишиту сорочку, І збирай родину за столом у сад…

Фольклорний ансамбль "Ожина" готується до мініконцерту, усі учасниці - з хустками. Для кожної - символ та творчі крила. Художній керівник Тетяна Коровко має дві хустини. Одну хвацько закрутила на голові. Розповідає: у кожному регіоні хустки зав'язують по-різному.

Тетяна Коровко, художня керівниця фольклорного ансамблю "Ожина":

Оце очіпок наш, Дніпропетровської області. Так дівчата собі прямо пришивали, робили так й одягали його. Цей очіпок із хустки, він зроблений із хустки.

Хустини використовували і як оберіг. Що старшою ставала жінка, то темнішим був колір її хусток. Учасниці ансамблю Ніка та Марія свої перші національні аксесуари отримали в подарунок від бабусь.

Вероніка, учасниця фольклорного ансамблю "Ожина":

Недавно она переехала в город к нам из села и дала мне хустку для концерта, чтобы я была с ее теплом.

Марія, учасниця фольклорного ансамблю "Ожина":

У бабусі дуже гарні хустки. І вона мені припала до очей. Були і червоні, і сині, але біла така проста, і така гарна.

Хустина, як символ вікових традицій та жіночого тепла, доречна нині й на рукавах українських оборонців.

Тетяна Коровко, художня керівниця фольклорного ансамблю "Ожина":

У нас у багатьох селах зараз є такий зараз звичай - мати або наречена, яка проводжає солдата, теж йому перев'язує руку…

Роман демонструє хустку-оберіг, яку мати дарувала синові, що йшов до війська.

Роман Левченко, учасник фольклорного ансамблю "Ожина":

Такими хустками перев'язували руку і хлопець повертався, завжди повертався живими.

"Горить-палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе…"