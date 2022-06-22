Дізнатися більше про місто і допомогти ЗСУ. "Сила історії" - під такою назвою об'єднали піші екскурсії у Черкасах. Краєзнавці та історики розповідають про місто, щоб і корінні жителі, і гості могли більше дізнатися про Черкаси та полюбити їх. Вартість екскурсії - символічні 50 гривень, які потім віддають на допомогу нашим захисникам.

Надвечір на соборній площі збирається зо два десятки людей. Вони прийшли послухати тематичну екскурсію про Черкаси, яких уже немає. Без містичності і легенд таку історію розповісти неможливо.

Найчастіше говорять, що церква не падає, це парвда, що у нас церкви не падають - їх неможливо підірвати.

Археологиня Тамара Курагіна-Коваленко демонструє слухачам старі світлини й розповідає маловідомі факти про місто.

Там робітники знайшли скарб - це були срібні монети литовські, їх було багатенько, не всі вони потрапили до музею, 37 потрапили до музею, решту десь розтягнули будівельники.

Черкаси - це не лише Дніпро і гарні парки. У цьому переконують екскурсії "Сила історії". До проєкту долучились і краєзнавці, і історики, і інші науковці.

Тамара Кургіна-Коваленко, археологиня:

Я хочу показати людям як Черкаси виглядали 150 років тому, 70 років тому і всякі такі цікавинки, щоб люди полюбили наше місто.

Серед слухачів і містяни, і гості Черкас.

Галина Посенко, відвідувачка екскурсії:

Я прийшла, бо вільний вечір і досить було б непогано освіжити те, що нам не казали в школі, що не вчили в інституті та згадати може те, що забув.

Прогулянка триває до двох годин. Під час екскурсії показують і залишки старовинної будівлі рибного ринку, саме звідси і з'явилася назва черкаського Хрещатика - трикілометрової вулиці у середмісті.

Хрещатик, як торговий центр, торговий нерв, тому цей невеличкий проміжок називали "Хрещатик".

Вікторія Духота, відвідувачка екскурсії:

Місто з багатою історією, а ми її багато не знаємо, просто, це так уривками, десь хтось почув, а як професіонал, людина, яка це знає, з уст історика послухати - це зовсім інше.

Від таких прогулянок подвійна користь. Адже люди ще й допомагають нашим захисникам благодійними внесками. Ажіотаж навколо культурного дозвілля нині шалений.

Людмила Фіть, організаторка екскурсії:

Ми не просто мало знаємо, ми надто мало знаємо, злочинно мало знаємо. Коли ми виставили оголошення про перші екскурсії, за день на тиждень вже розібрали, тоді ми запланували другий тиждень - півтора дня екскурсії розібрали, знаєте, очікуємо, коли будуть оці скандали, коли за місце будуть битись.

Організаторам вдалося зібрати вже десять тисяч гривень, які відправили військовим. А проєкт планують розширювати й запрошувати не лише краєзнавців, а й місцевих відомих людей, яким теж є що розповісти про Черкаси.