На Рівненщині розгорнули мобільний польовий шпиталь [ Редагувати ]
На Рівненщині розгорнули мобільний польовий шпиталь. За потреби він може прийняти близько чотирьох сотень пацієнтів. Це те саме медичне містечко рятувальників, яке мандрувало Україною в часи сумнозвісної ковідної епідемії. Але тепер війна і у лікарні просто неба - вже нові завдання. Які саме і чому його розгорнули в тилу - дивіться у нашому сюжеті.
Госпіталь має 120 ліжок. Може за день надавати чотирьомстам потерпілим або 40 тяжким потерпілим.
Цей мобільний шпиталь розгорнули на Рівненщині. Він належить Державній службі з надзвичайних ситуацій. Головна його перевага в тому, що він цілком автономний і має все необхідне обладнання, щоб надавати медичну допомогу.
Олег, представник Гу ДСНС України у Рівненській області:
Госпіталь обладнаний самостійними боксами. Значить в госпіталі каждий бокс составляє із прийомно-сортіровочного відділення, поста медичної сестри, палати інтенсивної терапії й госпітальних палат.
У палаті інтенсивної терапії є кисневі концентратори, апарати ШВЛ. Ліжка усі функціональні - підлаштовуються під хворого. Біля кожного - монітор пацієнта. Це той самий мобільний шпиталь, у якому ще торік лікували хворих на ковід.
Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:
Сьогодні ми пристосовуємо його до інших задач - інші виклики, інші рішення. Тому дуже важливо було показати сьогодні головним лікарям обласних закладів медичних, щоб вони побачили можливості взаємодії ДСНС і системи охорони здоров'я області. Фактично - це підсилення медичної системи, де є велика напруга.
Нині ж сюди привезли головних лікарів рівненських медзакладів, аби ті ознайомилися з потужностями та можливостями використання.
Ми сьогодні дивимось як зробити медичний заклад автономним і пристосованим до погіршення ситуації в тому числі в нашій області. Ніхто не говорить, що у нас погіршилась ситуація, але ми маємо бути готові. Чим якісніше, чим краще будем готові, тим в наших недругів буде менше бажання думати навіть про якийсь наступ.
Шпиталь розгортається за два-три дні. Складається з пневмокаркасних надувних модулів. І його можна легко транспортувати. Усе обладнання вміщується у чотири спеціальні вантажівки ДСНС.
Впереді госпіталя розвертається сортіровочна площадка з машинами й пунктами дезобробки. Ззаду госпіталя розвертається адміністративно-хозяйське приміщення.
У цьому медичному містечку рятувальники розповіли лікарям про алгоритм дій при радіаційній та хімічній небезпеках. Адже в кремлі постійно погрожують застосувати ядерну зброю.
Олег Вівсянник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної військової адміністрації:
Це доволі така суттєва підтримка буде при масовому поступленні пацієнтів. Навіть от ми сьогодні слухали лекцію, навіть обробити людей, розмістити, які побували у зоні ураження ядерного. Це 500 осіб можна помістити. Чотириста.
Усі лікарі регіону найближчим часом пройдуть навчання, аби відпрацювати разом з рятувальниками алгоритми дій у разі надзвичайних подій або військових загроз. Тож Рівненщина, маючи лукавого північного сусіда, про всяк випадок посилює готовність і на медичному фронті.
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