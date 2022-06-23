На Рівненщині розгорнули мобільний польовий шпиталь. За потреби він може прийняти близько чотирьох сотень пацієнтів. Це те саме медичне містечко рятувальників, яке мандрувало Україною в часи сумнозвісної ковідної епідемії. Але тепер війна і у лікарні просто неба - вже нові завдання. Які саме і чому його розгорнули в тилу - дивіться у нашому сюжеті.

Госпіталь має 120 ліжок. Може за день надавати чотирьомстам потерпілим або 40 тяжким потерпілим.

Цей мобільний шпиталь розгорнули на Рівненщині. Він належить Державній службі з надзвичайних ситуацій. Головна його перевага в тому, що він цілком автономний і має все необхідне обладнання, щоб надавати медичну допомогу.

Олег, представник Гу ДСНС України у Рівненській області:

Госпіталь обладнаний самостійними боксами. Значить в госпіталі каждий бокс составляє із прийомно-сортіровочного відділення, поста медичної сестри, палати інтенсивної терапії й госпітальних палат.

У палаті інтенсивної терапії є кисневі концентратори, апарати ШВЛ. Ліжка усі функціональні - підлаштовуються під хворого. Біля кожного - монітор пацієнта. Це той самий мобільний шпиталь, у якому ще торік лікували хворих на ковід.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Сьогодні ми пристосовуємо його до інших задач - інші виклики, інші рішення. Тому дуже важливо було показати сьогодні головним лікарям обласних закладів медичних, щоб вони побачили можливості взаємодії ДСНС і системи охорони здоров'я області. Фактично - це підсилення медичної системи, де є велика напруга.

Нині ж сюди привезли головних лікарів рівненських медзакладів, аби ті ознайомилися з потужностями та можливостями використання.

Ми сьогодні дивимось як зробити медичний заклад автономним і пристосованим до погіршення ситуації в тому числі в нашій області. Ніхто не говорить, що у нас погіршилась ситуація, але ми маємо бути готові. Чим якісніше, чим краще будем готові, тим в наших недругів буде менше бажання думати навіть про якийсь наступ.

Шпиталь розгортається за два-три дні. Складається з пневмокаркасних надувних модулів. І його можна легко транспортувати. Усе обладнання вміщується у чотири спеціальні вантажівки ДСНС.

Впереді госпіталя розвертається сортіровочна площадка з машинами й пунктами дезобробки. Ззаду госпіталя розвертається адміністративно-хозяйське приміщення.

У цьому медичному містечку рятувальники розповіли лікарям про алгоритм дій при радіаційній та хімічній небезпеках. Адже в кремлі постійно погрожують застосувати ядерну зброю.

Олег Вівсянник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної військової адміністрації:

Це доволі така суттєва підтримка буде при масовому поступленні пацієнтів. Навіть от ми сьогодні слухали лекцію, навіть обробити людей, розмістити, які побували у зоні ураження ядерного. Це 500 осіб можна помістити. Чотириста.

Усі лікарі регіону найближчим часом пройдуть навчання, аби відпрацювати разом з рятувальниками алгоритми дій у разі надзвичайних подій або військових загроз. Тож Рівненщина, маючи лукавого північного сусіда, про всяк випадок посилює готовність і на медичному фронті.