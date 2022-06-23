Журналіста Макса Левіна, який загинув під Києвом - стратили російські військові. До такого висновку дійшли в організації "Репортери без кордонів". Вони відправили двох розслідувачів до України, і ті зібрали чимало доказів злочину.

У звіті організації йдеться про те, що розстрілу могли передувати тортури та допити. З подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Фотожурналіст Макс Левін та його супровідник - військовослужбовець Олексій Чернишов - загинули у перші тижні війни. Майже місяць їх вважали зниклими безвісти, доки першого квітня не знайшли тіла - в лісі поряд із селом Мощун на Київщині.

Інформації про обставини злочину було дуже мало. Але стало відомо, що Левіна застрелили. Розслідувати його смерть взялися "Репортери без кордонів". Ця міжнародна організація захищає права журналістів та оберігає свободу слова в усьому світі. Для виявлення фактів двоє розслідувачів приїхали до України. Вони зібрали свідчення рідних та знайомих Макса, щоб дізнатися маршрут його пересування в останні дні життя. А також їм вдалося потрапити на місце злочину, хоча територія лісу дуже небезпечна.

Відступаючи, російські війська встановили чимало вибухових пристроїв та мінних пасток. Представники організації виявили обгорілу машину жертв із 14-ма отворами від куль. І навіть знайшли ту саму, яка ймовірно влучила у Левіна. Розслідувачі вважають: журналіста застрелили тоді, коли він уже лежав на землі. А Чернишова найвірогідніше - спалили живцем.

Арно Фроже, автор розслідування, керівник відділу розслідувань організації "Репортери без кордонів":

Ми в основному зосереджуємося на розслідуваннях злочинів у стилі страт. Тобто коли журналісти були очевидними мішенями, їх було страчено попри те, що були інші варіанти, як і у випадку Макса - тобто їх можна було просто арештувати. Макс не був озброєним, він був у цивільному вбранні, але ж росіяни вирішили стратити його. Тобто це інакше, аніж коли журналістів вбивають в перестрілці у розпал воєнних дій. Ми надаємо пріоритет тим випадкам, коли журналістів роблять мішенями, щоби змусити їх замовчати чи зробити їх прикладом - ось що станеться з тими, хто спробує висвітлювати війну - вас знайдуть і вб'ють.

За висновками розслідування, Макс з Олексієм шукали дрон. Бо напередодні журналіст зробив фотографії російських військ з висоти, а у безпілотнику розрядився акумулятор, і він впав у лісі. "Репортери без кордонів" висунули дві гіпотези щодо перебігу вбивства. За однією з них - чоловіків розстріляли, бо прийняли за військових. У Макса на руці була синя пов'язка - свідчення належності до українського боку. За іншою версією - чоловіків упіймали, почали допитувати й Левіна врешті розстріляли. А Чернишова облили бензином, підпалили й теж вистрелили в голову. Розслідувачі з'ясували, що до страти можуть бути причетні вояки зі 106-ї десантної дивізії Росгвардії або підрозділ спецназу.

Арно Фроже автор розслідування, керівник відділу розслідувань організації "Репортери без кордонів":

Наша ціль насправді - це знайти хто це зробив. І ми продовжуватимемо їх шукати, аж поки не знайдемо. Скільки б часу та ресурсів це не зайняло. Це лише перша частина нашого розслідування, а коли ми встановимо особи цих російських солдатів, якщо нам пощастить, то це стане основою для їхнього арешту, кримінального переслідування та притягнення до відповідальності в суді.

На місці злочину не знайшли мобільний телефон, документи, взуття та бронежилет Левіна. Ймовірно, їх украли росіяни. "Репортери" без кордонів ще не мають відповідей на всі запитання. Тому розслідування триватиме. Але своїми першими знахідками організація поділилася з українським слідством. Передали дев'ять доказів та численні фотографії з місця злочину.