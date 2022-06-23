Тошківка, Мирна Долина, Підлісне - це той максимум, якого досягла російська армія поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська за чотири місяці війни. Українські армійці відійшли з цих сіл на більш укріплені позиції. Повзуча тактика, яку тут використовують окупанти, полягає в тому, що вони масово, з усіх видів зброї накривають вогнем територію, а потім пробують атакувати. Сьогоднішню сакральну (для них) дату - 22 червня - рашисти чомусь пропустили й призначили новий термін захоплення Луганщини - 26 червня. Але наші бійці кажуть - Донбас залишиться українським. Євген Соломін про це детальніше.

Тошківка напередодні була зайнята російськими військами. Перед цим чотири місяці поспіль вони перетворювали селище на руїну - гатили з усіх видів зброї по всьому, що бачили. Після того, як квітуче шахтарське поселення "звільнили" від будинків та інфраструктури й перетворили на пустку, оголосили - прийшов "руський мир".

Сєвєродонецьк та Лисичанськ - стримують армади окупаційних військ. Росіяни сюди поперекидали додаткові сили, щоб прозвітувати бодай про якісь успіхи.

Сєвєродонецьк уже нагадує Маріуполь чи Волноваху - тут знищене все. Але росіяни продовжують обстріли. Цього разу під ворожим вогнем опинилися вже зруйновані мости, які з'єднували місто з Лисичанськом, та територія хімзаводу "Азот". Рашисти рознесли на шматки одну з прохідних підприємства та били по бомбосховищах, у яких ховаються цивільні. Тривають вуличні бої та на території промзони.

Ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та заблокувати наших бійців у районах Борівського та Воронового.

Позивний "Магнат", військовослужбовець ЗСУ:

У росіян на даному напрямку є три ключових завдання. Перше - оточити наші підрозділи в районі Гірське-Золоте. Друге - вийти на трасу Бахмут-Лисичанськ. Третє - вибити наші підрозділи з заводу "Азот". Нічого йому не вдається. Даємо ворогу по зубах.

Підбирається ворог ближче до Лисичанська.

Едем сейчас по трассе на Лисичанск. Нужно быстро ехать, потому что обстреливается. Там горит что-то. Попадение было? - Да!

Відомо щонайменше про трьох поранених цивільних та кількох поліцейських. Вони потрапили від ворожий вогонь.

Вот воронка от авиабомбы. Авианалет был. Вот завправка, Бл***, вот воронка.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

У Лисичанську масовані обстріли значно зруйнували інфраструктуру та житловий масив. Умисно випущені ворожі ракети по будівлях силових структур міста - поліції, прокуратурі, СБУ. Лисичанськ повністю під контролем України.

У місті триває евакуація.

Раздаем медикаменты, еду! В Лисичанске. Раненый, раненый, але ще живий! Живий!

Луганщина і далі - форпост, який стримує російську навалу. У військовій адміністрації переконують, що і 26 червня - який окупанти визначили як черговий дедлайн захоплення області, нічого не зміниться.

Горячий, руками не трогай. Щас остынет - потом выдернем! - Шо выдернем?! А если оно взорвется?! - Ниче оно не взорвется.

Такі снаряди напередодні прилетіли в Часів Яр. Рашисти поливали вогнем міський пляж. Били з "Урагану" касетними снарядами. Внаслідок обстрілу загинула людина, 11 поранених, серед яких 9 - діти.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 516 мирних людей, поранено ще 1352. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Це ще один стратегічний об'єкт, який знищили війська росії - Комишівський психоневрологічний інтернат. Тут перебувало майже сто людей, частина - не в змозі самостійно пересуватися. Російська ракета розірвалася на подвір'ї інтернату, і лише за щасливим збігом минулося без жертв. Проте заклад зруйнований. Усіх пацієнтів вивезли на Житомирщину.

Тетяна Вєтоха, в.о. директора Комишівського психоневрологічного інтернату:

Зберегли наших людей живими, неушкодженими. А це адміністрація, держава востановить. Всі остались живі. У нас навіть порізів немає, ні мешканці не поранені, ні співробітники.

На лінії фронту - не лишилося магазинів, аптек чи підприємств. Тож гуманітарні вантажі - єдина можливість вижити.

Населений пункт Водяне, біля Вугледару. Веземо для мешканців хліб, питну воду.

Пробратися в такі населені пункти можуть поліцейські, волонтери, рятувальники та військові. Щоразу - з ризиком для життя.

Везимо воду, гуманітарну допомогу...

На Донеччині й надалі ворог здійснює штурмові дії на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Стріляє з усіх видів зброї, систем залпового вогню та авіації.

Прикол. Прилітають такі приколи (показує снаряд, який застряг в землі).

Військові запевняють: ворог нині зав'яз на Донбасі, витрачає багато живої сили та техніки, проте добитися значних переваг не може.