Черговий удар по Миколаєву - ворог випустив по місту сім ракет. Зруйновані два підприємства та пошкоджено декілька будинків. Троє людей дістали поранень. Докладніше про ситуацію розкаже - Наталя Сінченко.

Один зі снарядів рашистів упав на подвір'я у приватному секторі - поранило двох людей.

Російські ракети пошкодили п'ять п'ятиповерхівок та 8 приватних будинків - в них вибиті вікна та двері, зруйновані дахи та паркани.

Житель Миколаєва:

У нас это уже не в первый раз так близко и так мощно. К сожалению крышу всю переломали. Пробит потолок на втором этаже в спальне у малого. Ну и вот здесь все. Забор вырвало. Вот это вот посмотрите. Тоже вон осколки попробивало.

Жителька Миколаєва:

Я работаю в больнице. Когда начались взрывы, нас быстро эвакуировали в убежище. Мы как бы оттуда слышали взрывы. Семья была дома. Сын написал смс, то там не было связи и смс пришло с опозданием. А я понимаю, что это было где-то рядом, где-то близко. "Мама мы живы, но прилет был рядом".

Ще одна ракета прилетіла неподалік школи. Від вибухової хвилі посипалися шибки та стеля.

Людмила Кривонога, директорка школи:

Коли був перший вибух, ми спустилися в бомбосховище, і ми чули, як летить земля, і тут прилетіли потім люди, і сказали, що в нас вилетіли вікна. В нас вилетіли 23 вікна. І на другому поверсі у нас упала стеля.

Чорним густим димом затягло майже все місто після потрапляння ворожих ракет у підприємства. Від потужного вибуху сталося займання.

Єгор, житель Миколаєва:

Пожежники борються близько трьох годин, і не можуть загасити пожежу. Як Ви бачите за моєю спиною дим. Сильний вітер, штормове попередження в місті і не можуть загасити пожежу.

Павло Салогуб, житель Миколаєва:

Ось так, це наші будні так і живемо. Там зараз багато пожежних, весь цей дим зараз йде на місто і там жахіття.

Попри ворожі обстріли, миколаївські аграрії продовжують працювати та збирати вже цьогорічний врожай.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації: