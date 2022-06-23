Миколаївщина займеться збиранням врожаю попри обстріли [ Редагувати ]
Черговий удар по Миколаєву - ворог випустив по місту сім ракет. Зруйновані два підприємства та пошкоджено декілька будинків. Троє людей дістали поранень. Докладніше про ситуацію розкаже - Наталя Сінченко.
Один зі снарядів рашистів упав на подвір'я у приватному секторі - поранило двох людей.
Російські ракети пошкодили п'ять п'ятиповерхівок та 8 приватних будинків - в них вибиті вікна та двері, зруйновані дахи та паркани.
Житель Миколаєва:
У нас это уже не в первый раз так близко и так мощно. К сожалению крышу всю переломали. Пробит потолок на втором этаже в спальне у малого. Ну и вот здесь все. Забор вырвало. Вот это вот посмотрите. Тоже вон осколки попробивало.
Жителька Миколаєва:
Я работаю в больнице. Когда начались взрывы, нас быстро эвакуировали в убежище. Мы как бы оттуда слышали взрывы. Семья была дома. Сын написал смс, то там не было связи и смс пришло с опозданием. А я понимаю, что это было где-то рядом, где-то близко. "Мама мы живы, но прилет был рядом".
Ще одна ракета прилетіла неподалік школи. Від вибухової хвилі посипалися шибки та стеля.
Людмила Кривонога, директорка школи:
Коли був перший вибух, ми спустилися в бомбосховище, і ми чули, як летить земля, і тут прилетіли потім люди, і сказали, що в нас вилетіли вікна. В нас вилетіли 23 вікна. І на другому поверсі у нас упала стеля.
Чорним густим димом затягло майже все місто після потрапляння ворожих ракет у підприємства. Від потужного вибуху сталося займання.
Єгор, житель Миколаєва:
Пожежники борються близько трьох годин, і не можуть загасити пожежу. Як Ви бачите за моєю спиною дим. Сильний вітер, штормове попередження в місті і не можуть загасити пожежу.
Павло Салогуб, житель Миколаєва:
Ось так, це наші будні так і живемо. Там зараз багато пожежних, весь цей дим зараз йде на місто і там жахіття.
Попри ворожі обстріли, миколаївські аграрії продовжують працювати та збирати вже цьогорічний врожай.
Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації:
Сільгоспвиробники. Стріляють, а ми працюємо. Почалася уборочная. Сьогодні вже буде розпорядження, як будуть працювати.
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Оговтується від щонічних, а тепер вже й денних страшних обстрілів. І будує плани на майбутнє. Відновлюються й відкриваються понівечені ракетами торговельні центри, комунальники ремонтують дороги й запускають нові маршрути громадського транспорту.
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