Бойові дії в Україні 23 червня: актуальна карта [ Редагувати ]
У четвер, 23 червня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це свідчить DeepStateMAP.
Окупанти продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області. За даними Генштабу, російським загарбникам вдалося взяти під свій контроль Лоскутівку та Рай-Олександрівку, розташовані в тій же Луганській області.
Крім того, за даними сервісу DeepStateMAP, окупанти також зайняли Миколаївку Луганської області.
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