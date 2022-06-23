"Чесно, відкрито, без прикрас": Зеленський про діалог зі студентами Ізраїлю [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів діалог зі студентами Ізраїлю.
Він розповів, що це було чесно, відкрито, без прикрас.
Наші країни дуже близькі. Ізраїльський народ розуміє українські потреби. Ми вдячні за всі слова на нашу підтримку. Але нам хотілось би більше допомоги від влади Ізраїлю. Адже це про цінності та загальну безпеку.
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