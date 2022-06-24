А ще, ці чотири місяці війни - геть змінили й структуру продовольчої безпеки світу. І без перебільшення, поставили десятки країн - на межу голоду! Те, що ще донедавна було годі уявити у 21-му столітті - зараз реальність. Світ відчує нестачу їжі, про це - попереджає ООН.

Бо попри міжнародний тиск і загрозливі глобальні прогнози - росія і далі грає в "голодні ігри". І досі утримує українське зерно і виторговує собі послаблення санкцій. Чи є зрушення у цій кризовій ситуації? Дивіться - далі.

Жозеп Боррель, Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки:

Неможливо повірити, що мільйони тонн пшениці заблоковані в Україні, поки в інших частинах світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин.

Так емоційно Жозеп Боррель оцінив кризову ситуацію з українським зерном у заблокованих портах. Світ уже кілька місяців не може дати раду проблемі, що загрожує голодом мільйонам людей. До війни Україна була п'ятою країною у світі за експортом пшениці. А також входила до трійки найбільших експортерів кукурудзи, ячменю, насіння соняшника та соняшникової олії. Продовольчий ринок миттєво відреагував на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Ще в березні ціни на харчі підскочили на 13 відсотків і нестачу українського продукту на полицях відчули за кордоном.

Гійом Ревейяк, президент французької продовольчої компанії:

Вторгнення росії в Україну означає для нас майже миттєву зупинку в постачанні соняшникової олії. Ми змушені терміново шукати інших експортерів і переходити, зокрема, на ріпакову олію.

І це був лише початок. Що довше українські порти залишалися заблоковані, то сильніше били в набат світові організації. Адже Україна була одним із головних постачальників зерна в незаможні країни, де стрімко зростає кількість населення, а це держави Африки та Близького сходу.

Ахім Штайнер, адміністратор Програми розвитку ООН:

Ми в ООН визначили, що станом на травень понад 200 мільйонів людей у світі відчувають гострий голод і подальша їхня кількість зростатиме.

Тим часом росія, що окупувала частину українського півдня і заблокувала порти, вдає, що не має жодного стосунку до створення критичної ситуації на продовольчому ринку.

володимир путін, президент росії:

Ситуация на мировых рынках продовольствия - она усугубляется. Еще раз подчеркну - совершенно не по нашей вине. Все началось с галопирующей инфляции и накачки денежной массы основных экономик в Европе и Северной Америке.

Москва вихваляється, що може збільшити постачання зерна за кордон. Але чиїм коштом? За даними як російських, так і американських ЗМІ, росія вивозить українське зерно в Крим. Водночас Кремль увімкнув звичну тактику шантажу: деблоковані порти - в обмін на пом'якшення санкцій. У Європі це назвали неприпустимою умовою.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми бачимо, як росія перетворила на зброю свої енергоресурси. І це справді матиме глобальні наслідки. На жаль, ми бачимо ту саму модель у сфері продовольчої кризи.

Частково вивезти українську продукцію на експорт допомагає Румунія. А до переговорного процесу з росією щодо деблокади портів, долучилася Туреччина. Над проблемою працює ООН, а також Велика Британія.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Велика Британія - теоретично - може запропонувати свій досвід у морському страхуванні та в переміщенні товарів через спірні території. Путін утримує 23 мільйони тонн зерна для продажу. Це абсолютно нечувано. Такий запас міг би допомогти людям в усьому світі, тим, хто живе в найбідніших країнах.

Ситуацію на продовольчому ринку, що не встиг оговтатися після пандемії ковіду, погіршують локальні конфлікти в африканських країнах та посуха, що нищить врожай в інших великих експортерів зерна, як-то в Індії. Тож, за прогнозами ООН, ціни на харчі у світі ростимуть і далі. Лише цього року - додатуь від 8 до 22 відсотків.