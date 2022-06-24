США надасть Україні 18 бойових катерів у пакеті допомоги на 450 млн доларів [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки нададуть Україні 18 бойових катерів у пакеті військової допомоги на 450 мільйонів доларів.
Про це повідомляє кореспондент видання Foreign Policy Джек Детч.
Журналіст посилається на інформацію від високопоставленого представника оборони США, ім'я якого він не називає.
За його даними, Україна отримає 2 невеликих річкових човни, 6,40-футових (1,9 м) морських патрульних катерів і 10 захисних човнів середньої сили.
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