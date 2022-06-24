Гурт Little Big зняв антивоєнний кліп і залишив росію [ Редагувати ]
Гурт Little Big, який мав представляти росію на "Євробаченні", зняв кліп Generation Cancellation, в описі до якого міститься заклик зупинити війну в Україні.
War is not over. Stop war in Ukraine. Stop wars worldwide. No one deserves war.
Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны.
На сайті колективу повідомляється. що Little Big базується в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, що панк-рок-рейв гурт Little Big висувався від росії на "Євробачення-2020". Однак 18 березня 2020 року організатори оголосили про відміну конкурсу через пандемію. 2021 року учасники Little Big відмовилися виступати на пісенному конкурсі, щоб "не змагатися з самими собою".
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