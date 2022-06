Гурт Little Big, який мав представляти росію на "Євробаченні", зняв кліп Generation Cancellation, в описі до якого міститься заклик зупинити війну в Україні.

War is not over. Stop war in Ukraine. Stop wars worldwide. No one deserves war.

Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны.