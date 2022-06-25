Миколаївську область продовжуть обстрілювати: ще 7 поранених [ Редагувати ]
24 червня окупанти продовжували обстріли населених пунктів Миколаївської області. За добу поранення отримали 7 осіб. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
Так, за минулу добу окупанти вдарили по Миколаєву. Також під обстрілами опинилися Баштанський і Миколаївський райони.
Внаслідок дій ворога поранення отримали 7 осіб, серед постраждалих дітей немає. Всього в лікарнях Миколаївської області знаходяться 260 пацієнтів, які постраждали під час обстрілів. Ще 82 місцевих жителів отримали допомогу амбулаторно.
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