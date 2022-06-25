Уночі на суботу, 25 червня, росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Про це у Facebook повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

З території білорусі були вперше застосовані бомбардувальники Ту-22М3.

Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

З території білорусі були нанесені авіаудари бомбардувальниками Ту-22М3, а також відновлено застосування комплексів "Іскандер".

Крилаті ракети "Калібр" морського базування також були застосовані по цілях, що розташовані на заході України.

На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів - "Іскандер" та "Точка-У".

На південному напрямку росія застосувала ракети "ОНІКС".

Командування відзначає, що Х-22, "Онікс", "Іскандер", є складними цілями для ППО, які знаходяться на озброєнні наших бійців. Швидкість "Онікс" та Х-22 становить більше 3 тисяч км/год, а ракети "Іскандер" летять по балістичній траєкторії.