Масований удар по Україні: з території білорусі впереше застосували бомбардувальники Ту-22М3 [ Редагувати ]
Уночі на суботу, 25 червня, росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Про це у Facebook повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
З території білорусі були вперше застосовані бомбардувальники Ту-22М3.
Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.
З території білорусі були нанесені авіаудари бомбардувальниками Ту-22М3, а також відновлено застосування комплексів "Іскандер".
Крилаті ракети "Калібр" морського базування також були застосовані по цілях, що розташовані на заході України.
На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів - "Іскандер" та "Точка-У".
На південному напрямку росія застосувала ракети "ОНІКС".
Командування відзначає, що Х-22, "Онікс", "Іскандер", є складними цілями для ППО, які знаходяться на озброєнні наших бійців. Швидкість "Онікс" та Х-22 становить більше 3 тисяч км/год, а ракети "Іскандер" летять по балістичній траєкторії.
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