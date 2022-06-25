Харків та область під загрозою артобстрілу: де найбільш небезпечно [ Редагувати ]
У суботу, 25 червня, у декількох районів Харкова та селищі Жуковського зберігається загроза артилерійського обстрілу російськими військами. Про це повідомляє "Суспільне".
Мешканців закликають не виходити на вулиці.
Мова йде про Північну Салтівку, 602-го мікрорайон, П’ятихатоки та селище Жуковського.
Закликаємо не перебувати на вулиці та триматися ближче до укриттів. Протягом усього дня у цих районах зберігатиметься загроза російських артобстрілів.
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