Патріарх Московський і всієї Русі Кирил послизнувся і впав під час освячення храму благовірних князя Петра та княгині Февронії Муромських у Новоросійську.

75-річний предстоятель РПЦ (в миру Владімір Гундяєв), який підтримує війну, впав, коли сходив з амвона, після чого продовжив богослужіння. Інцидент потрапив на запис трансляції, яка проходила на сайті РПЦ.

Пізніше патріарх пояснив, що впав через гладку підлогу, на яку потрапила свята вода.

То, что я сегодня упал - ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий.

Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убей" проти одновірців-українців.

Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.