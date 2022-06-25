"Работают законы физики": патріарх Кирил впав під час богослужіння (відео) [ Редагувати ]
Патріарх Московський і всієї Русі Кирил послизнувся і впав під час освячення храму благовірних князя Петра та княгині Февронії Муромських у Новоросійську.
75-річний предстоятель РПЦ (в миру Владімір Гундяєв), який підтримує війну, впав, коли сходив з амвона, після чого продовжив богослужіння. Інцидент потрапив на запис трансляції, яка проходила на сайті РПЦ.
Пізніше патріарх пояснив, що впав через гладку підлогу, на яку потрапила свята вода.
То, что я сегодня упал - ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий.
Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убей" проти одновірців-українців.
Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.
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