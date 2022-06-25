Окупанти випустили 9 ракет по портовій інфраструктурі та житлових кварталах Миколаєва (фото) [ Редагувати ]
У суботу, 25 червня, російські війська випустили по Миколаєву 9 ракет. Окупанти били по портовій інфраструктурі, місцям відпочинку та житлових кварталах. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
По Миколаєву та передмістю ранком знов нанесено масований ракетний удар 9 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму.
Мер міста Олександр Сєнкевич виклав фото руйнувань і повідомив, що загарбники атакували портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що раніше мер Миколаєва закликав мешканців евакуюватися, щоб не наражати себе на небезпеку.
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