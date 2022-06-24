Ситуація у Миколаєві залишається напруженою, через обстріли росіян уже загинуло 111 містян. Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" і закликав жителів евакуюватися.

Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них - дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня - ред.). Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів... Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч.

Сєнкевич рекомендує людям не повертатися до Миколаєва, доки українські захисники не відсунуть ворога далі до Херсона або навіть Криму.

Вистріли відбуваються з Херсонської області, тому просто неможливо завчасно запустити сирену. Тому після того, як вибухають ці снаряди в місті, після того вже лунає сирена. Також нас обстрілюють високоточними ракетами.

За словами мера, у Миколаєві є проблема з питною водою, а економіка міста стоїть. Великі підприємства не працюють. Середні - 90% не працюють.

Очільники Миколаївської області Віталій Кім у Telegram прокоментував інтерв'ю Сєнкевича, оскільки воно спричинило неабияку паніку середи жителів.

Миколаїв. 13:20, 24 червня. П'ять дзвінків. Всі пов’язані з терміновою евакуацією з Миколаєва.



Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.



Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав жителів Харкова вивезти дітей з міста.