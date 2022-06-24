Мер Миколаєва закликав жителів евакуюватися [ Редагувати ]
Ситуація у Миколаєві залишається напруженою, через обстріли росіян уже загинуло 111 містян. Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" і закликав жителів евакуюватися.
Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них - дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня - ред.). Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів...
Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч.
Сєнкевич рекомендує людям не повертатися до Миколаєва, доки українські захисники не відсунуть ворога далі до Херсона або навіть Криму.
Вистріли відбуваються з Херсонської області, тому просто неможливо завчасно запустити сирену. Тому після того, як вибухають ці снаряди в місті, після того вже лунає сирена. Також нас обстрілюють високоточними ракетами.
За словами мера, у Миколаєві є проблема з питною водою, а економіка міста стоїть. Великі підприємства не працюють. Середні - 90% не працюють.
Очільники Миколаївської області Віталій Кім у Telegram прокоментував інтерв'ю Сєнкевича, оскільки воно спричинило неабияку паніку середи жителів.
Миколаїв. 13:20, 24 червня. П'ять дзвінків. Всі пов’язані з терміновою евакуацією з Миколаєва.
Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.
Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає.
Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав жителів Харкова вивезти дітей з міста.
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