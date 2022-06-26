Вибухи у Києві: з'явилися нові подробиці [ Редагувати ]
У неділю вранці, 26 червня, у Шевченківському районі Києва пролунало чотири сильні вибухи. Ракета у Києві потрапила у дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів. Про це повідомляє радник голови МВС Геращенко.
Рятувальники борються із вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.
Інформація про жертв та потерпілих уточнюється.
Також інформацію публікує і ДСНС.
Зайнявся дев'ятиповерховий будинок, частково знищено 7, 8 та 9 поверхи.
Попередньо постраждала 1 особа.
Голова ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у Київській області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного із сіл району. Руйнувань та постраждалих немає.
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