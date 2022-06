Ранковий ракетний удар по Києву має спонукати учасників саміту G7 відповісти новими санкціями на адресу рф.

Про це повідомляє голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Їй 7 років. Українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під бомбардуваннями. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії", - заявив він.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x