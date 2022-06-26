У проекті декларації саміту "Великої сімки" (G7) найбільш розвинених країн світу йдеться про те, що вони надаватимуть підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Документ, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, ухвалили у відповідь на військове вторгнення росії.

Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно. Роблячи це, ми зобов'язуємося продемонструвати глобальну відповідальність і солідарність, працюючи над усуненням міжнародних наслідків російської агресії, особливо для найбільш вразливих.

Лідери G7 також розглядають можливість використання доходів від тарифів для підтримки України.

Текст, з яким ознайомилося Bloomberg, є проектом декларації, однією з як мінімум чотирьох, які лідери G7 планують опублікувати разом зі своїм традиційним комюніке.

Саміт G7 проходить з 26 по 28 червня у замку Ельмау у Баварських Альпах. У G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США.

Нагадаємо, що на зустрічі G7 лідери країн публічно висміяли володимира путіна.