На зустрічі G7 лідери країн публічно висміяли володимира путіна (відео) [ Редагувати ]
На зустрічі G7 у Мюнхені лідери країн "Великої сімки" публічно висміяли свого російського колегу володимира путіна за звичку зніматися в образі "мачо". Між главами держав за круглим столом відбувся такий діалог:
прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон: "У піджаках? Без піджаків? Потрібно роздягатися?"
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: "Давайте почекаємо, доки зроблять фото".
Джонсон: "Ми всі повинні показати, що ми крутіші за Путіна".
Трюдо: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми".
голова Єврокомісії Фон дер Ляйєн: "О так! Верхова їзда – це найкраще!"
Джонсон: "Ми маємо показати їм наші грудні м'язи."
Подальше спілкування відбувалося вже без фотографів та інших сторонніх.
Нагадаємо, що екс-прем'єр Швеції, співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що сьогоднішній ракетний удар по Києву є навмисною ескалацією з боку росії перед зустріччю лідерів "Великої сімки".
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