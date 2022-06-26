На зустрічі G7 у Мюнхені лідери країн "Великої сімки" публічно висміяли свого російського колегу володимира путіна за звичку зніматися в образі "мачо". Між главами держав за круглим столом відбувся такий діалог:

прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон: "У піджаках? Без піджаків? Потрібно роздягатися?"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: "Давайте почекаємо, доки зроблять фото".

Джонсон: "Ми всі повинні показати, що ми крутіші за Путіна".

Трюдо: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми".

голова Єврокомісії Фон дер Ляйєн: "О так! Верхова їзда – це найкраще!"

Джонсон: "Ми маємо показати їм наші грудні м'язи."

Подальше спілкування відбувалося вже без фотографів та інших сторонніх.

Нагадаємо, що екс-прем'єр Швеції, співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що сьогоднішній ракетний удар по Києву є навмисною ескалацією з боку росії перед зустріччю лідерів "Великої сімки".