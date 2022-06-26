Президент України Володимир Зеленський написав відеозвернення наприкінці 123-го дня війни. Глава держави назвав вранішні ракетні удари по Києву актом тероризму.

Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно "перемогла" дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, серед них - дівчинка, її звати Женя, їй сім років, донька загиблого. Вона зараз в "Охматдиті". Також поранена її мати. До речі, громадянка Росії. Їй у нашій державі ніщо не загрожувало, вона була в повній безпеці, поки в самій же Росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже - жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниця.

Також президент Зеленський звернувся до білорусів, попередивши, що диктатор лукашенко на вимогу путіна втягує їх у війну проти України.

Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям - и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше.

Нагадаємо, що росія почала збільшувати військову присутність у Білорусі, з території якої почала обстрілювати Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки.