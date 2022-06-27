Іран провів друге випробування своєї ракети-носія "Зульджана". Про це заявив представник Міністерства оборони по державному телебаченню, передає Reuters. Військовий не уточнив, чи було випробування успішним.

"Зульджана" є триступеневою ракетою-носієм, яка використовує комбінацію твердого та рідкого палива.

У 2021 році США висловлювали стурбованість з приводу першого запуску ракети, здатної вийти за межі атмосфери.

США побоюються, що така балістична технологія великої дальності, яка використовується для виведення супутників на орбіту, може бути використана для запуску ядерних боєголовок. Тегеран звинувачення Вашингтона заперечує.

Друге випробування ракети може спричинити невдоволення США на тлі очікувань непрямих переговорів про відновлення дії угоди від 2015 року про скасування антиіранських санкцій через ядерну програму.

Днями Іран заявив про готовність відновити переговори щодо ядерної угоди.

Нагадаємо, що днями SpaceX вивела на орбіту німецький військовий розвідувальний супутник SARah-1.