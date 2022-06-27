Окупанти планують відкрити в Херсоні відділення підсанкційного "Промсвязьбанку". Про це у Facebook повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Примітно, що це один з системоутворюючих банків рф, що займають одну з ключових ролей в обслуговуванні держоборонзамовлення. Також цей банк включений в санкційний список США і відключений від системи SWIFT. Факт незаконного відкриття в Херсоні відділення цього банку, а також нарощування темпів з видачі одноразової допомоги в розмірі 10 тисяч рублів мало не всім бажаючим, говорить про продовження насильницької інтеграції Херсонщини в економічну систему рф.

За його словами, окупанти фактично позбавили херсонців вибору, заблокувавши роботу українських банків і не даючи можливості завозити гривневу готівкову масу в захоплений регіон.

Попри це більшість жителів області максимально намагається зберегти оборот саме в гривні, що також є свого роду формою протесту.

Він також розповів про загострення "внутрішньополітичних" процесів на Херсонщині. За його даними, є підстави припускати, що вже найближчим часом відбудеться перерозподіл ролей серед відомих колаборантів, "чия злодійкуватість і некомпетенція змогли вразити навіть орків, для яких, по суті, ці дві якості є поширеною нормою".