Що ж до першого дня саміту, його лідери назвали плідним, наголосили на єдності у протистоянні рф.

Якщо країни Сімки таки запровадять ембарго на російське золото - це боляче вдарить по самому путіну. Бо як стверджують і політики, і політологи - основний потік грошей з російського золота, алмазів йде саме в кишеню очільника кремля. Та чи досягнуть лідери Великої сімки консенсусу щодо цього питання - стане відомо вже надвечір - у заключному комуніке.

Що ж до першого дня саміту, його лідери назвали плідним, наголосили на єдності у протистоянні рф. І пообіцяли Україні підтримку доки не завершиться війна. Олена Абрамович - з останніми новинами з Баварії.

Баварські Альпи. Сюди, на кордон зі Швейцарією, у замок Шльос Ельмау, відомий як лакшері курорт, на вихідні злетілися лідери країн Великої сімки. На червоній доріжці перед замком їх зустрічає німецький канцлер Олаф Шольц - з дружиною. Перші леді теж запрошені - для них окрема, рекреаційна, програма.

З другою своєю половиною на заході також очільник Євроради Шарль Мішель, французький президент Еммануель Макрон та британський премʼєр Борис Джонсон. Останній - з молодою дружиною Кері, з якою таємно одружився торік.

Тим часом італійський премʼєр Маріо Драгі, та заокеанські гості - японський премʼєр Фуміо Кішіда, премʼєр Канади Джастін Трюдо та президент США Джо Байден - без жіночого супроводу. Яскраву американську посмішку Байдена приглушує нагальне питання, яке вигукують журналісти із натовпу.

Пане президенте, ваша реакція на ракетний удар по житловому будинку в Києві? - Просто чергове варварство.

Це питання, мабуть, єдине, яке журналістам вдається поставити лідерам Великої Сімки під час саміту. Спілкування зі ЗМІ - програмою не передбачено. Натомість, до журналістів виходять очільники євроінституцій. Президент Ради ЄС Шарль Мішель привідкриває завісу. В той час як в офіційній програмі немає слова "Україна", а йдеться про краще майбутнє, здоровʼя та економічну стабільність, він озвучує інші завдання.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Наші рішення Великої Сімки сфокусуються на ситуації в Україні. Російська війна проти України поставила цей світ перед ризиками, драматично вплинула на постачання продовольства та енергетики, на ціни та інфляцію. З країнами Великої сімки ми разом йдемо до спільної цілі - перекрити кисень російській воєнній машині, водночас дбаючи про наші економіки та економіки наших партнерів.

Розблокування українських портів, аби з них можна було експортувати зерно, пошук способів стабілізувати енергетичну ситуацію та закриття лазівок у санкціях і напрацювання нових обмежень - такі завдання окреслив Шарль Мішель. Сфокусувався на допомозі Україні і британський премʼєр Борис Джонсон.

Борис Джонсон, премʼєр-міністр Великої Британії:

Не можна аби на вільну, незалежну, суверенну країну, таку як Україна, жорстоко нападали і змінювали її кордони силою. І наслідки того, що відбувається, великі для світу. Але якщо дозволити Путіну відібрати величезну територію України та продовжити свою політику завоювань, ціна цього буде значно вища, і всі тут це розуміють.

Окрему розмову з цього питання Борис Джонсон провів з французьким президентон Макроном, який не так давно заявляв, що не варто ображати путіна, бо ж рано чи пізно з ним доведеться домовлятись про мир. Джонсон впевнений: якщо зараз врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом, це лише зіграє на руку Росії і призведе до тривалої нестабільності. Ба більше - саме зараз, на думку британського премʼєра, є можливість для перелому у війні. Необхідність стояти разом з Україною підкреслили на зустрічі тет-а-тет і Байден та Шольц.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Добре, що ми всі змогли залишатися єдними, чого, очевидно, Путін ніколи не очікував.

Джо Байден, Президент США:

Ми мусимо залишатися єдними. Бо путін з самого початку розраховував, що в НАТО та G7 будуть якісь розколи. Але цього не сталося і не станеться. Ми не можемо дозволити цій агресії набирати таких форм і щоб це сходило з рук.

Словесними погрозами Байден не обмежився. На саміті від домовився з Британією, Канадою та Японією про відмову купувати російське золото. ЄС обміркує можливість приєднаєтися до санкцій згодом. На перемовини покликали також лідерів Сенегалу, Південної Африки, Індонезії, Індії та Аргентини - обговорити шляхи постачання продовольства та енергоносіїв.

Олена Абрамович, кореспондентка: