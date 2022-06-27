Б'ють точно в ціль. Та ефективні проти російських ППО та Іскандерів. Американські реактивні системи Хаймарс - уже на фронті і навіть показали себе в дії. ЗСУ знешкодили командний пункт окупантів та ворожу техніку.

Наскільки ефективне це озброєння? В чому його плюси? І чи здатне переломити ситуацію на фронті? Розбирався наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

На цих кадрах, розповсюджених командуванням сил спеціальних операцій Збройних сил України, події, що відбувалися на Донеччині. Повідомляють про знищення колони ворога, яка налічувала 6 ракетних систем «Ураган», транспортно-зарядні машини для них, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП... Військові пишуть: «Не секрет, що артилерія противника має перевагу над нашою. Відтак, вона завжди є пріоритетною ціллю».

Друге відео, що з'явилося в той же день у соцмережах, - ураження командного пункту 20-ї армії Західного військового округу збройних сил Росії, який знаходився у будівлі школи в Ізюмі. В обох випадках - як стверджують військові - працювали американські системи HIMARS, які Пентагон включив до нового пакету військової допомоги Україні. Отже, чи можна говорити про них, як про «нове слово» у цій війні?

Девід Акс, військовий оглядач журналу Forbes:

Це дуже сучасні, високоточні ракетні системи. В України є кілька сотень схожих систем, але радянського виробництва. Але Хаймарси, якщо підібрати правильну амуніцію, здатні стріляти на більш далеку відстань - до 30-ти миль. І там система наведення через GPS, тобто висока точність удару ракети. Їх і розгортати оперативніше, і стріляти з них швидше, і точку, звідки вели вогонь, вони полишають швидше… Це все величезні переваги - не просто ж Сполучені Штати і для себе купують сотні таких систем.

Хаймарси лише зараз увійшли до чергового траншу військової допомоги США; і, як пояснили мені у Пентагоні, - про них особливо просила Україна. Вже найближчого четверга Вашингтон має відправити ще 4 такі установки. І ще - цю зброю включили до нового пакету, на 450-т мільйонів доларів, про який тільки-но оголосив Білий дім. Як кажуть в американському оборонному відомстві, цей етап війни - час артилерійських дуелей. Тому Україна і мала отримати щось, що за рахунок дальнобійності компенсує російську кількісну перевагу в артилерії. Про це каже і наш експерт, але зауважує - не треба покладати великих надій винятково на цю, або на будь-яку іншу західну зброю.

Девід Акс, військовий оглядач журналу Forbes:

Жодна зброя сама по собі не може вирішити результат війни. Все вирішують люди, що на полі бою. А друге за важливістю - теж не озброєння, а логістика! Коли все правильно організоване у війську - це куди важливіше, ніж будь-яка зброя, яку вам дали. Але якраз бої на Сході України зараз здебільшого із застосуванням артилерії. Гармати та ракети, постійні обстріли, обміни ударами… То ж вам потрібні найшвидші та із найбільшою дальністю - ракети, які ви тільки здатні отримати. І для України зараз це Хаймарси.

Ще один з плюсів цієї зброї - навчання доволі просте. Потребує всього трьох тижнів - і Штати вже встигли йього провести для українців на військових базах у Європі. Тому артилеристи не розбираються, що називається, на ходу, а точно знають, як користуватися цими системами залпового вогню. Вони потрібні саме на цьому етапі війни, вони будуть максимально задіяні на фронті… Але мій співрозмовник ще раз намагається донести до українців думку, що не треба будувати свої плани, базуючись тільки на кількості озброєння.

Девід Акс, військовий оглядач журналу Forbes:

Ця зброя вам допоможе, не можна вести війну без озброєння. Але людство виходить на бій всю свою історію, задовго до того, як винайшли артилерію та танки. І сучасна зброя, - коли вона з'являється - вона ж не воює сама по собі. Вона нічого не вирішує, зброя - це просто засіб. Той, хто її використовує - от від кого все залежить! І що буде справді вирішальним в цій війні в Україні - зовсім не те, хто має більше Хаймарсів, Гарпунів, дронів чи будь-якого високотехнологічного обладнання. А те, яка країна і які люди мають більше жаги боротися, страждати, але битися і триматися до останнього.

І тут відповідь, правда ж, зрозуміла. А Хаймарси, як і будь-яка інша зброя з американських поставок, можуть лише допомогти. Підтримати, посилити позиції, вирівняти баланс сил. Та головні зусилля все ж за військовими.