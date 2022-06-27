Дізнатися більше про місто і допомогти ЗСУ. Сила історії - проект під такою назвою об'єднав піші екскурсії у Черкасах. Краєзнавці за символічну ціну - розповідають жителям та гостям легенди, водять знаковими місцями, а потім виручені кошти спрямовують на потреби армії.

Надвечір на Соборній площі збирається зо два десятки людей. Вони прийшли послухати тематичну екскурсію про Черкаси, яких уже немає. Без містичності і легенд таку історію розповісти неможливо.

Археологиня Тамара Курагіна-Коваленко демонструє слухачам старі світлини і розповідає маловідомі факти про місто.

Там робітники знайшли скарб, це були срібні монети литовські, їх було багатенько, не всі вони потрапили до музею, 37 потрапили до музею, решту десь розтягнули будівельники.

Черкаси - це не лише Дніпро і гарні парки. У цьому переконують екскурсії «сила історії». До проекту долучились і краєзнавці, і історики, і інші науковці.

Тамара Кургіна-Коваленко – археологиня:

Я хочу показати людям як Черкаси виглядали 150 років тому, 70 років тому і всякі такі цікавенькі, щоб люди полюбили наше місто.

Серед слухачів і містяни, і гості Черкас.

Галина Посенко - відвідувачка екскурсії:

Я прийшла, бо вільний вечір і досить було б непогано освіжити те, що нам не казали в школі, шо не вчили в інституті і згадати може те, шо забув.

Прогулянка триває до двох годин. Під час екскурсії показують і залишки старовинної будівлі рибного ринку, саме звідси і з'явилася назва черкаського Хрещатика - трикілометрової вулиці у середмісті.

Вікторія Духота - відвідувачка екскурсії:

Місто з багатою історією, а ми її багато не знаємо, просто, це так уривками, десь хтось почув, а як професіонал, людина яка це знає, з уст історика послухати - це зовсім інше.

Від таких прогулянок подвійна користь. Адже люди ще й допомагають нашим захисникам благодійними внесками. Ажіотаж навколо кульурного дозвілля нині шалений.

Людмила Фіть - організаторка екскурсії:

Ми не просто мало знаєм, ми надто мало знаєм, злочинно мало знаємо. Коли ми виставили оголошення про перші ескусії, за день на тиждень вже розібрали, тоді ми запланували другий тиждень - півтора дня екскурсії розібрали, знаєте, очікуємо коли будуть оці скандали. коли за місце будуть битись.

Організаторам вдалося зібрати вже десять тисяч гривень, які відправили військовим. А проект планують розширювати і запрошувати не лише краєзнавців, а й місцевих відомих людей, яким теж є що розповісти про Черкаси.