Українська авіація накрила вогнем позиції двох ротних тактичних груп росіян [ Редагувати ]
Українська бойова авіація в понеділок, 27 червня, розгромила позиції двох ротних тактичних груп російських військ і знищила кілька десятків ворожої броньованої техніки. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
За добу, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.
В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.
Нагадаємо, що 27 червня на території окупованої Луганської області в Зимогір'ї ЗСУ знищили склад боєприпасів противника.
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