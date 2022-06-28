"Нехтувати повітряною тривогою - це злочин": трагедія у Кременчуці стала показовою [ Редагувати ]
Трагедія у ТРЦ "Амстор", що сталася у Кременчуці, показала, що нехтувати повітряною тривогою - це злочин. Як виявилося, сам ТРЦ, де загинули десятки людей від російської ракети, не зачинявся під час повітряних тривог.
Як вже стало відомо слідству, адміністрація "Амстору" повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітряної тривоги. Жах...
Мер Кременчука Віталій Малецький сказав:
Відпрацювали посилення відповідальності власників ТРЦ, магазинів та інших місць массового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітряної тривоги.
по темі
Більшість тіл загиблих внаслідок ракетного удару по ТЦ в Кременчуці ще невстановлені
Звичайні росіяни радіють в соціальних мережах масовим жертвам і постраждалим в результаті ракетного удару окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчуці
У суботу, 18 червня, окупанти запустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу
В Центральному районі Маріуполя під час розбору завалів на гранаті підірвалися двоє людей
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, основного закону України, якому сьогодні виповнюється 26 років