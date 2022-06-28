Трагедія у ТРЦ "Амстор", що сталася у Кременчуці, показала, що нехтувати повітряною тривогою - це злочин. Як виявилося, сам ТРЦ, де загинули десятки людей від російської ракети, не зачинявся під час повітряних тривог.

Як вже стало відомо слідству, адміністрація "Амстору" повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітряної тривоги. Жах...

Мер Кременчука Віталій Малецький сказав: