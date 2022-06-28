Висунули два ультиматуми: у путіна допустили закінчення війни до кінця доби [ Редагувати ]
Українська сторона може припинити війну до кінця цієї доби. Про це повідомив прессекретар президента рф дмитро пєсков, пишуть "РІА. Новини".
Потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови російської федерації.
Він додав, що у кремлі не встановлюють термінів так званої "спецоперації" в Україні.
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