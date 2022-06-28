Дефолт прийшов в Росію! Москва вперше за останні 24 роки прострочила виплату за борговими зобов'язаннями. Інвестори не отримали більше ста мільйонів доларів по єврооблігаціям - і міжнародне рейтингове агентство Moody's повідомило про технічний дефолт російської федерації.

Які наслідки це матиме? Спробував розібратися наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Графік, який показує падіння вартості російських цінних паперів, - тепер постійно на телеекранах. Дефолт Росії - тема, яка не зникає із заголовків новин.

Це величезна подія, історична, і абсолютно унікальна з юридичної точки зору.

Невиплата на сто мільйонів доларів по облігаціях в долларах і євро привела Росію до дефолту!

Всі намагаються знайти відповіді на кілька питань. І перше з них - «скільки боргів у Росії?»

Тут є точна цифра. Борги Росії - майже сорок мільярдів доларів. Це облігації, майже половина з яких належить іноземцям. Перед початком війни розрахуватися не було би проблемою - Москва мала запаси, 640 мільярдів доларів в іноземній валюті і золотих резервах. Але більша частина резервів знаходилася за кордоном і зараз заморожена.

Друге запитання - чи справді це дефолт, якщо технічно Москва має гроші, отримані від продажу нафти і спробувала розраховуватися рублями?

Тут також є чітка відповідь. Від агентства Moody's, яке і оголосило дефолт. В його заяві йдеться, що умови емісії російських облігацій не допускають виплат рублями. Це невиконання зобов'язань, а відповідно - таки дефолт. І це детально роз'яснюють в новинах - і інвесторам, і простим американцям, які теж намагаються розібратися в ситуації.

Санкції заморозили її доларові запаси, і це не дає Росії виплачувати свої борги. А намагання заплатити в рублях - що росіяни хотіли б зробити - все одно розцінюється як дефолт.

У телевізійних шоу з цього тепер і жартують…

Наша валюта перетворилася на картоплю…

І намагаються більш серйозно розібратися - що це означатиме для економіки.

Те, що озвучують зараз експерти у телеефірах - дефолт мав би спровокувати втечу інвесторів з країни, падіння рубля та бірж, підрив довіри до економіки… Утім, все це вже зробила війна в Україні! І це оголошення стало у першу чергу свідченням того, що країна стає не тільки «політичним вигнанцем», а й фінансовим та економічним. Але і це ще не все!

Фінансові аналітики зараз роз'яснюють - якщо 25% тих, хто мають російські облігації, спільно заявлять, що не отримали свої гроші, дефолт мають оголосити і по всім іншим іноземним облігаціям Росії. Далі - звернення в суд для примусового платежу і після рішення Феміди може бути арештоване російське майно по всьому світу, аби хоча б таким чином погасити борги, продавши його з аукціонів.

Так, зазвичай інвестори не поспішають судитися і організовують переговори із урядом, який не виконує свої зобов'язання. Але тут знову виняткова ситуація. Санкції забороняють будь-кому мати справи із російським Мінфіном! Такі контакти розцінюватимуться як свідоме порушення режиму рестрикцій… Отже, головне, що тепер сталося - російського ринку державних цінних паперів фактично більше не існує. Ну а дефолт… Фінансисти кажуть, що це пляма, від якої вже не відмитися. З роками забудуться всі обставини, але не сам факт дефолту цілої країни.