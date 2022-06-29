Щоб зняти напруження на українсько-польському кордоні, з сусідами провели і міжурядову зустріч.

На Волині на польському кордоні - рекордні черги з вантажівок. Зараз у пункті пропуску Ягодин колійка розтягнулася вже на двадцять кілометрів. Аби потрапити до Польщі, далекобійники стоять тиждень, а то й більше.

Така ситуація, пояснюють митники, склалася через заблоковані в Україні порти та закриті пункти пропуску із Білоруссю. Тож увесь потік транспорту з України йде через західний кордон. Аби розвантажити його, відучора легковикам заборонили їхати на Ягодин. Їх там - не пропускають, оформлюють лише фури.

Чи розвантажить це «польські ворота» - розповість Сніжана Сидорук.

Ось така черга з вантажівок вишикувалися перед міжнародним пунктом пропуску "Ягодин". Машини розтягнулися на понад двадцять кілометрів.

Вацлавас, далекобійник з Литви:

Вот в такую очередь становлюсь уже второй раз. Стоим четыре сутки в очереди. С Украины уехать проблема.

У колоні - майже дві тисячі ваговозів. Черга рухається надто повільно, нарікають водії. Далекобійник Дмитро каже, за п'ять днів просунувся на двадцять кілометрів.

Дмитро, далекобійник з Київської області:

В основном ночью рухається, днем не рухається, днем - стоїм. Раньше неділя півтори була на Польшу, а щас - три. Так і працюємо. Ми 32 кілометра начинали.

У колійці стоять усі фури - і ті, що везуть товар, і ті, що вже вертаються порожні.

Павел, далекобійник з Польщі:

Я только на Украина груз привозил і лепше би було, якби на термінал заєжджав, а так то пять суток стоять. Масакра. (авт.: з польської перекладається як жесть, жах).

Поки чекають на виїзд - далекобійники тиждень, а то й більше, живуть у своїх автівках. Їдять те, що взяли з собою. Поруч - жодних зручностей. Надворі - спека.

Микола, далекобійник з Києва:

Це не умови для водія. Це не умови. Потрібні якісь напокопичувачі - так, як це зроблено в наших сусідів - у поляків. А тут ми стоїмо серед лісу, серед поля, умов немає ніяких, санітарія теж відсутня.

Рекордна черга з фур, пояснюють митники, утворилася через заблоковані в Україні порти та закриті пункти пропуску з білоруссю. Тож увесь потік з України йде через західний кордон. За добу наші прикордонники можуть пропустити близько шестисот вантажівок. Втім, польські колеги оформляють наледве третину. Усе через ветеринарний та фітосанітарний контролі, який має пройти уся продовольча продукція.

Микола Татарчук, виконувач обов'язків начальника Волинської митниці:

Везуть здебільшого зернові і це найбільша проблема. Дорогуськ пригальмовує оформлення транспортних засобів вантажів в той момент, коли набивається їхній пункт пропуску і створюється велика черга до ветеринарів. Як тільки двісті автомобілів вони досягають цієї межі, вони різко перестають у нас брати вантажівки.

Аби зменшити чергу ваговозів та пришвидшити оформлення від учора (авт. 27 червня) Ягодин взагалі закрили для легковиків. Наразі перетинати цей пункт пропуску можуть лише вантажівки та рейсові автобуси.

Маргарита Вершиніна, речниця шостого Волинського прикордонного загону:

Вантажівки повною вагою до семи з половиною тон та легковий автотранспорт буде перенаправлятись в інші пункти пропуску. Порожні вантажівки оформлятимуться на окремих смугах руху.

Щоб зняти напруження на українсько-польському кордоні, з сусідами провели і міжурядову зустріч. На ній, кажуть митники, вдалося досягнути певних домовленостей.

Микола Татарчук, виконувач обов'язків начальника Волинської митниці:

Це винесення ветеринарного і фітосанітарного контролю в глибину польської сторони. Тобто, щоб польська сторона розвантажила свій пункт пропуску і його розблокувала. На це польській стороні потрібно орієнтовно півтора місяці.

Такі кроки мають посприяти зменшенню черг на західних кордонах, запевняють митники. Цього чекає і далекобійник зі столиці Микола. Каже, цей кордон йому ще не раз доведеться перетинати.

Микола, далекобійник з Києва: