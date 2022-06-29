ЄСПЛ прийняв новий позов України проти росії [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов України проти росії. Він був поданий до ЄСПЛ 23 червня.
Про це повідомляє прес-службу суду.
"Міждержавна справа "Україна проти росії (X)" (Заява № 11055/22) стосується тверджень уряду України про масові і грубі порушення прав людини, скоєних РФ в ході військових операцій на території України з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Глава ЄСПЛ Роберт Спано передав справу в четверту секцію суду і поінформував про це росію.
У суді додали, що на розгляді ЄС перебувають п'ять міждержавних скарг, поданих Україною проти рф. При цьому до суду подано близько 8500 індивідуальних скарг.
Україна в позові звинувачує владу росії в порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з незаконним вторгненням на суверенну територію України. Зокрема, порушення права на життя, заборони тортур, права на свободу і недоторканність, права на повагу до приватного і сімейного життя, права на свободу думки і вираження, свободу зібрань і асоціацій і право на захист власності.
по темі
У Харкові судитимуть учасників злочинного угрупування, які займались викраденням громадян задля заволодіння їхнім житлом
У четвер, 23 червня, український суд проведе попередні слухання у першій справі про зґвалтування жінки під час війни
У четвер, 23 червня, Личаківський районний суд Львова розпочав розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді
Колишнього народного депутата та засновника добровольчого батальйону "Донбас" Семена Семенченка Київський апеляційний суд відпустили під домашній арешт. За нього поручився начальник розвідки Кирило Буданов, щоб відправити на фронт
Президент посії Володимир Путін підписав закон, які дозволяється не виконувати рішення Європейського суду з прав людини