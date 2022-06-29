Країни НАТО визначили росію як найбільш значущу та пряму загрозу для безпеки Альянсу. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку сьогодні ухвалили в Мадриді.

Про це повідомляється у новій стратегії НАТО.

Цей документ укладено до 2030 року.

"Російська Федерація є найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні", - йдеться в стратегії.