НАТО офіційно визнало росію загрозою для себе [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Країни НАТО визначили росію як найбільш значущу та пряму загрозу для безпеки Альянсу. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку сьогодні ухвалили в Мадриді.
Про це повідомляється у новій стратегії НАТО.
Цей документ укладено до 2030 року.
"Російська Федерація є найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні", - йдеться в стратегії.
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