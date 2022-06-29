Північноатлантичний альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність політиці відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми прийняли рішення запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про вступ", - йдеться в повідомленні.

В Альянсі підкреслили, що при вступі в організацію вкрай важливо, щоб законні інтереси безпеки всіх союзників були належним чином враховані.

"Ми вітаємо укладення тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією і Швецією з цього питання. Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО - сильнішими, а євроатлантичну зону - безпечнішою", - йдеться у повідомленні.

Фінляндія і Швеція стануть повноцінними членами Альянсу після того, як 30 країн-учасників НАТО ратифікують угоду.