НАТО запросило Фінляндію і Швецію до альянсу [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Північноатлантичний альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО. Про це повідомляє пресслужба НАТО.
"Ми підтверджуємо нашу прихильність політиці відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми прийняли рішення запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про вступ", - йдеться в повідомленні.
В Альянсі підкреслили, що при вступі в організацію вкрай важливо, щоб законні інтереси безпеки всіх союзників були належним чином враховані.
"Ми вітаємо укладення тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією і Швецією з цього питання. Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО - сильнішими, а євроатлантичну зону - безпечнішою", - йдеться у повідомленні.
Фінляндія і Швеція стануть повноцінними членами Альянсу після того, як 30 країн-учасників НАТО ратифікують угоду.
по темі
Туреччина відмовилася від пропозиції НАТО провести тристоронні переговори з Фінляндією та Швецією
Країни НАТО визначили росію як найбільш значущу та пряму загрозу для безпеки Альянсу
На саміті НАТО в Мадриді Туреччина погодилась підтримати вступ Швеції та Фінляндії до альянсу. Про це повідомила канцелярія президента Фінляндії Саулі Ніїністе
НАТО розгляне можливість найбільшого розгортання сил з часів холодної війни
Процес вступу блокує Туреччина, причому Анкара настільки твердо стоїть на своєму, що проблема потребує значних дипломатичних зусиль. Так, Генсек НАТО сьогодні вчергове відвідає Гельсінкі й Стокгольм...