Україна підписала "транспортний безвіз" з Європою [ Редагувати ]
Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Вона скасовує дозволи для українських перевізників.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Підписана угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. Це дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.
Також Угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.
Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з сьогоднішнього дня. На постійній основі Угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.
"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі", - сказав мінстр інфраструктури України Олександр Кубраков.
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