Ракетний обстріл Миколаєва. Вранці по місту ворог випустив з десяток ракет. Однією з мішеней - став житловий будинок. Всі мешканці п'ятиповерхівки були вдома і спали. Результат: п'ятеро загиблих і п'ятеро поранених. І цифра ця неостаточна, бо завали ще розбирають.

Марина Михайловська з останніми новинами з Миколаєва - далі.

Це звичайна старенька п'ятиповерхівка у спальному районі Миколаєва. Була. До сьогоднішнього ранку. Пані Лідія саме поралася на кухні, як здригнувся будинок. Було близько шостої ранку.

Лідія, мешканка зруйнованого будинку:

Як вибухнуло моментально. Дим страшний. Двір на шкільному майданчику - весь дим чорний. Чоловік вийшов - каже, нашого дома половини нема.

Одна з російських ракет, які випустили сьогодні по Миколаєву, розтрощила верхні поверхи останнього під'їзду. Все обвалилося до першого поверху. Значно пошкоджено й інше крило п'ятиповерхівки. У Любові Іванівни рознесло вікна. Але найбільше жінка переймається за сусідів зі зруйнованого під'їзду.

Любов Іванівна, мешканка зруйнованого будинку:

На третьем этаже женщина-инвалид. Внук ее спросил, бабушка будешь кушать? Пошел на кухню готовить завтрак. И тут плита падает на бабушку. А он через окно. Вылез. Сейчас его забрали в ДОФ, помыть и одеть.

А от у Віталія сьогодні другий день народження. Його кімната дивом вціліла. А пес не вижив би, якби під ранок не прийшов спати до господаря. Чоловіка по драбині евакуювали з четвертого поверху рятувальники. 56-кілограмового лабрадора довелося спускати окремо в люльці.

Віталій, мешканець зруйнованого під'їзду:

Меня первого спасли в девять утра. Сняли на вышке. Молодцы! Супер! Здоровья им! Всего наилучшего.

Надзвичайники розбирали завали будинку весь день. Мали встигнути врятувати вцілілих, розібрати та знайти потерпілих.

Микола Махота, старший помічник начальника чергової зміни Гу ДСНС України в Миколаївській області:

Проводить деблокування, розбір конструкцій та гасіння пожежі, яка виникла під час вибуху. Роботи ускладнюються тим, що рятувальники не можуть попасти до очага горіння, тому на даний час потребує деблокування елементів конструкцій, які зазнали руйнування.

Руйнування в сусідніх будинках - менші. Аби хоч тимчасово закрити розбиті вікна та двері, місцевим привезли всі необхідні матеріали.

Любов Іванівна, мешканка зруйнованого будинку:

Вот пленка, вот рейки. Завезли каждому подъезду воду. Туда приехала машина набирать баклажки. Все организовано. Пока нет газа и света. Но ничего, мы потерпим.

В зруйнованій п'ятиповерхівці пошкоджено майже всі комунікації. Тож воду та газ відключили й в сусідніх будинках. Готову їжу місцевим привозять волонтери.

Гарнир, мясо и салат. Примерно 400-500г. Для людей, которые разбирают завалы и сейчас еще повезем людям, которые пострадали.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих та п'ятьох постраждалих. Врятовано троє людей. Чи можна в будинку жити, міська влада ще вирішуватиме.