Бахмут - ще один напрямок наступу окупаційних військ

Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ і взяти під контроль трасу Лисичанськ - Бахмут. Остання постійно під обстрілами й зараз практично не проїзна. На околицях міста тривають бої. Зокрема, окупанти скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою. Там знищені ангари та транспорт.

Неспокійно й на Донецькому напрямку. Найгарячіша ситуація залишається на Бахмутському та Слов'янському напрямках. Євген Соломін зібрав останні новини зі сходу.

Попри те, що окупанти заволоділи Сєвєродонецьком, околиці міста рашисти продовжують обстрілювати з усіх видів зброї. Гатять по уже зруйнованим мостам, які колись з'єднували Сєвєродонецьк з Лисичанськом.

Орки бояться пастки, в яку їх раніше заманили наші бійці. Вони начебто вийшли, а потім вдарили по роісянах. Тому окупанти й стріляють, аби ЗСУ не повернулися.

Інститут дослідження війни:

Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам. Їм необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець у Лисичанськ з Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може потребувати деякого часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости.

Лисичанськ залишається центром атак ворога. На його штурм росіяни кинули дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки. Орки мають кількісну перевагу, проте у майстерності ведення бою - наші захисники виграють.

Позивний "Магнат", військовослужбовець ЗСУ:

Ворог і надалі продовжує розвідку м'ясом та задіює дуже багато артилерії. Найгарячіше сьогодні було в районі Вовчоярівки, Нафтопереробного заводу.

Бої тривають у всіх селах навколо Лисичанська.

Горотдел полиции. Только-только было попадание, еще дымит. Кусок асфальта вырвало!

Окупанти використовують традиційну тактику - тотальне знищення.

Вот так вот это виглядит!

Обстріли тривають постійно, руйнування - катастрофічні.

А це мій дом, хлопці. Он машина бита, моя, сусідів.

Заволодіти Лисичанськом росіяни планували з перших днів війни, були й сакральні дати. Остання припадала на 26 червня. Тепер уже й дат не називають. Просто хочуть захопити, оточити чи відрізати по трасі "Лисичанськ-Бахмут" та утворити котел. Нині шлях прострілюється. І наші бійці дають тут відсіч.

Евакуація та завезення гуманітарних вантажів у Сєвєродонецьк неможливі. З Лисичанська виїхати реально. По-тихому. Безпечні маршрути визначають лише військові. А поліція та волонтери евакуюють людей.

Ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста. Українські бійці тримають лінію оборони та завдають втрат ворогу.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Уже 3-4 години як працюють МНС, ну рятувальники тут не потрібні, бо немає ніяких жертв. Приблизно це виглядає ось так.

Слов'янськ - ще один з напрямків атак російських окупантів на українському Донбасі. Рашисти без зупину закидують місто ракетами, вбиваючи людей.

Он там сверху прилет, там он еще один прилет. Там вообще мраки - все покошено.

Російські війська накопичують сили у Слов'янському напрямку, вони не змінюють тактики й спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Красногорівка майже знищена окупантами.

Тут залишилося небагато людей. Зокрема, і цей чоловік. Проте зараз, коли не в змозі пересуватися сам, готовий виїжджати.

Попробуй перекатиться, дорогой. На меня, на меня! Оба! Отлично!

З Максимільянівки евакуація також була непростою. Жінка втікала від обстрілів в Мар'їнці. Проте і тут почали стріляти.

Ноги виравнивайте! Ой, не трогайте! Щас! Йо, Боже, мой!

Бідолашну вибуховою хвилею відкинуло в підвал.

Все, взяли, так несем!

Цей дідусь порався на городі, коли неподалік рвонуло. Швидкі у фронтові села не їздять, тому евакуювати та надавати допомогу прийшли наші бійці.

Все буде добре, дєдушка. Все буде добре. А там прийдете в лікарню і все буде нормально.

Бахмут - ще один напрямок наступу окупаційних військ. Місто потерпає від обстрілів.

Провода все оборваны. Да! Городу будет гаплык!

З Покровська рушив евакуаційний поїзд через Дніпро до Львова. Евакуюватися радять і решті жителів усіх населених пунктів вздовж лінії східного фронту.