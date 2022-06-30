У міськраді Дніпра зараз працюють над механізмом компенсації

Двоє загиблих та семеро поранених, серед яких шестирічна дитина. Такі наслідки ракетного удару по Дніпру. Напередодні окупанти випустили по обласному центру шість ракет, чотири з них збили ППО. Дві влучили в будівлю автотранспортного підприємства - загинув гендиректор.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що вікна та дахи знесло майже у всіх будинках довкола. Олена Мендалюк бачила наслідки.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

З п'ятої вечора рятувальники розбирали завали після потрапляння у будівлю ракети. Лише під ранок вони знайшли на третьому поверсі тіла двох постраждалих.

Ракета "Калібр", яку окупанти випустили з акваторії Чорного моря, поцілила в адмінбудівлю автотранспортного підприємства. Снаряд зніс частину стіни на верхньому поверсі й саме під цими завалами рятувальники і знайшли загиблих.

Сергій, орендатор:

Тут була стіна. Стіна впала сюди в середину. Там було два кабінети, один менший, другий більший, тут було мінімум дві стіни, зараз їх немає. Під завалами знайшли бухгалтера і знайшли Дмитра, орендатора.

Під час ракетного удару на підприємстві ще працювали люди. Снаряд пролетів у якихось десяти метрах над головою Ігоря.

Ігор, зварювальник:

Почув звук, дивлюсь летить ракета, я на землю впав. Вона обірвала наді мною релейку і сразу. Один вибух, потім, я ще не встиг голову підняти сразу другий.

Адміністративна будівля зруйнована - частина стіни відсутня, по іншим пішли тріщини, вибиті усі шибки. Чоловіки на свій страх та ризик виносять вцілілі меблі. Хоча вціліло мало що... Осколками пошматовані майже 30 вантажних та легкових автомобілів.

Гурген, автослюсар:

Все там тоже повыворачивало - двери, окна, рамы, стенку чуть-чуть сдвинуло.

Металеві уламки від ракети "Калібр" місцеві працівники збирають по всьому підприємству. Сергій показує свої знахідки.

Сергій, орендатор:

Залишок стабілізатора ракети "Калібр". Ось така хр***! Судячи з усього це обтікатель, той що бойову частину, головку прикривав, це залишки ракети "Калібр". А о це те, що не сильно обгоріло - це хвостова, це скоріш за все теж частина стабілізатора.

Уламки ракети наробили лиха і в приватному секторі по сусідству з підприємством. У будинках металеві осколки попробивали дахи та побили вікна, вибуховою хвилею повиносило і двері. Деякі уламки застрягли у стінах будинків. Загалом, вибухом пошкоджено 60 дворів, а це майже вся вулиця.

Сергій, місцевий житель:

Его сорвало с петель, разорвало арматуру запорную. Металлопластиковое сорвало с рамы, это просто разбило. Та вот дверь, вот осколки. На несколько частей разбило.

До лікарні з мінно-вибуховими пораненнями звернулося сім місцевих мешканців, серед постраждалих і шестирічний хлопчик. Скло від вибитої шибки посікло йому все тіло.

Олексій Григорук, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Він не потребує ні стаціонарного, ні хірургічного лікування. Зараз знаходиться у стаціонарі двоє хворих, яким надається кваліфікована медична допомога. Стан їх - середньої важкості. Їхньому життю нічого не загрожує. Акуроботравма - це струс чи забій голови, грудної клітини, брюшної черевнини.

Вибухова хвиля дісталася і до невеликого ринку, що майже за кілометр від центру вибуху.

Тамара, продавчиня:

В аптеке у них потолок обвалился и потрескались стекла и в томовичке второе стекло, которое внутри вылетело. - І метрополітен також? - Мектрополитен, я вот проходила на работу без стекол, часть стекла там собрано, уборщицы собрали, а так стоит без стекла.

У міськраді Дніпра зараз працюють над механізмом компенсації і для підприємців, і для населення. Розглядають кілька варіантів.