Українська влада розглядає можливість реструктуризації зовнішнього боргу, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агентства, Україна повинна до 1 вересня виплатити $1,4 млрд держборгу з урахуванням відсотків. Як один з варіантів дій обговорюється використання заморожених активів рф як заставу.

За інформацією Bloomberg, доларові та єврооблігації України з погашенням у вересні торгуються з дисконтом понад 40% до їхньої номінальної вартості. Це свідчить про кризу та ризик реструктуризації.

Водночас уряд України заявив, що відданий обслуговуванню своїх боргових зобов'язань. Bloomberg вважає, що українська влада хоче зберегти добрі відносини з глобальними інвесторами, щоб, зокрема, мати можливість фінансувати відновлення країни.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що український уряд розглядає декілька сценаріїв. Один з них передбачає, що емітент може запросити власника облігацій схвалити зміну умов випущених цінних паперів. Ще один сценарій - використовувати як заставу заморожені російські активи.

Остаточне рішення України очікується не раніше кінця літа. За словами двох джерел агентства, Міжнародний валютний фонд запропонував Україні провести аналіз її фінансового стану. Представник фонду не коментував можливість реструктуризації держборгу України. Прес-секретар МВФ заявив, що співробітники фонду продовжують взаємодіяти з українською владою. Міністерство фінансів України відмовилося від коментарів.

У березні МВФ затвердив виділення Україні $1,4 млрд в якості екстреної допомоги. У квітні фонд схвалив створення спецрахунку для допомоги країні.

За даними МВФ, потреби України у фінансовій допомозі становлять майже $5 млрд на місяць. Фонд обіцяв вивчити можливість вилучення золотовалютних резервів рф на користь України.