Близькі російського співака Юрія Шатунова - екс-соліста гурту "Ласковый май" - опублікували його останню пісню - трек "Каждому свое", який не встиг вийти за життя популярного музиканта. Ролик виклали на офіційному YouTube-каналі автора хітів "Белые розы" и "Седая ночь".

Снова дует ветер перемен,

Вырывая прошлого страницы.

Вот и я, подобно легкой птице,

Покидаю свой вчерашний плен.

Расправляю крылья и лечу,

Наполняя легкие свободой.

Проведенные в неволе годы

Вспоминать отныне не хочу.

Каждому свое: сверчку - шесток,

Птахе - небо, падшему - прощение.

Всякому предавшему - забвение,

Как ценнейший жизненный урок.

Нагадаємо, що Юрій Шатунов помер у ніч проти 23 червня. Смерть спіткала його в росії, куди він прилетів з Німеччини, де мешкав останні роки. Співак відпочивав з друзями перед риболовлею і раптом відчув гострий біль у грудях. Причиною смерті 48-річного музиканта став інфаркт.