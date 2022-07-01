"Каждому свое": у мережу виклали останню пісню Юрія Шатунова (відео) [ Редагувати ]
Близькі російського співака Юрія Шатунова - екс-соліста гурту "Ласковый май" - опублікували його останню пісню - трек "Каждому свое", який не встиг вийти за життя популярного музиканта. Ролик виклали на офіційному YouTube-каналі автора хітів "Белые розы" и "Седая ночь".
Снова дует ветер перемен,
Вырывая прошлого страницы.
Вот и я, подобно легкой птице,
Покидаю свой вчерашний плен.
Расправляю крылья и лечу,
Наполняя легкие свободой.
Проведенные в неволе годы
Вспоминать отныне не хочу.
Каждому свое: сверчку - шесток,
Птахе - небо, падшему - прощение.
Всякому предавшему - забвение,
Как ценнейший жизненный урок.
Нагадаємо, що Юрій Шатунов помер у ніч проти 23 червня. Смерть спіткала його в росії, куди він прилетів з Німеччини, де мешкав останні роки. Співак відпочивав з друзями перед риболовлею і раптом відчув гострий біль у грудях. Причиною смерті 48-річного музиканта став інфаркт.
по темі
Суд у Нью-Йорку засудив R&B-виконавця Ар Келлі (R. Kelly) до 30 років в'язниці за численні зґвалтування жінок. Ар Келлі отримав широку популярність у 1990-х роках як виконавець хіта "I Believe I Can Fly". Він володар трьох "Греммі"
Гурт Little Big, який мав представляти росію на "Євробаченні", зняв кліп Generation Cancellation, в описі до якого міститься заклик зупинити війну в Україні
Російський гурт "Ногу свело!" 12 червня, у день росії, випустив відеокліп на пісню "Украина". У пісні фронтмен гурту Максим Покровськийо веде діалог з сином і дочкою про напад росії на Україну. І обіцяє, що український народ незабаром здобуде перемогу над окупантами
В четвер, 23 червня, стало відомо, що помер Юрій Шатунов, соліст відомого гурту "Ласковый май"
Російського шоумена і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна виключили зі списку артистів, які загрожують національній безпеці України, який складає Міністерство культури. Його ім'я зникло з "чорного" списку артистів на сайті відомства