Звіт щодо нападу на Маріупольський драмтеатр передадуть Міжнародному кримінальному суду. Правозахисна організація Amnesty International зробила детальний аналіз атаки і дійшла висновку, що росіяни свідомо цілили у цивільний об'єкт і знали, що там перебувають сотні мирних мешканців.

Про результати розслідування розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Це найповніше, найдетальніше і наймасштабніше розслідування, яке Amnesty International зробила від початку війни в Україні, кажуть в самій організації. Хоча далеко не перше. Міжнародна амністія розслідувала і використання окупантами забороненої зброї в Харкові, і звірства у Київській області. Але атаці на маріупольський драмтеатр присвятили найбільше часу та ресурсів. Ескперти організації проаналізували фото та відео з місця події, супутникові знімки до та після нападу, дані з радарів, для виявлення активності літаків, зібрали свідчення очевидців та вцілілих. Висновок Міжнародної амністії безапеляційний - Росія свідомо пішла на вбивство цивільних і скоїла іще один військовий злочин.

Катерина Мітєва, речниця Amnesty International Україна:

Театр ніяким чином за жодних обставин не був законною військовою ціллю. Це був недвозначний цивільний об'єкт, який був наповнений людьми, тобто там були сотні людей у момент атаки, поряд із театром не було військової техніки, це не був військовий штаб. Чітко простежувалося, що ця будівля є цивільною. Вона відокремлена від інших об'єктів, які знаходяться поруч величезною стометровою парковою зоною. Тобто це було добре видно з повітря. Був погожий ранок. Було чітко видно напис «діти» з обох боків. Тобто складаючи всі ці фактори, можна сказати, що пілоти очевидно розуміли, що вони вражають, цілять у цей об'єкт.

Розслідувачі довели, що удару завдали саме російські військові з літаків-винищувачів. З'ясували, в які саме бомби здетонували у драмтеатрі - це були 500-кілограмові ФАБ чи ОФАБ. Серед можливих версій нападу розглянули й участь українських Збройних сил, зокрема розповсюджену Москвою інформацію про вибух зсередини, організований Азовом. Але ця теорія не знайшла підтвердження. До того ж, в арсеналі ЗСУ немає снарядів такої потужності. Іще один із висновків дослідження - це менша кількість жертв удару.

За даними правозахисників, багато людей покинули укриття напередодні через гуманітарні коридори. А ті, що залишилися, за настановами волонтерів, розмістилися в безпечних місцях. Хоча назвати точну кількість правозахисникам не вдалося, але це точно не 600 і навіть не 300, як повідомляли одразу, а значно менше. Наразі зібрані докази щодо мінімум 12 смертей, але іще чимало тіл не ідентифіковані. Це зовсім не применшує жахливості злочину, кажуть в Міжнародній амністії. Результати цього дослідження вони передадуть до Міжнародного кримінального суду. Такі роботи мають серйозну вагу в міжнародній спільноті. Amnesty International - престижна та впливова організація, якій довіряють в усьому світі.

Катерина Мітєва, речниця Amnesty International Україна:

Дослідження проводили нерезиденти України, тобто за правилами організації, отакі розслідування проводять іноземці, вони спеціально приїжджають в Україну, для того, щоб не мати певну упередженість, яку можуть мати співробітники українського офісу. І, дійсно, саме для того, щоби уникнути будь-яких варіацій і будь-яких можливих інтерпретувань, і зробити об'єктивні висновки, були розглянуті всі можливі сценарії.

В Amnesty International закликають провести грунтовне розслідування цієї атаки і притягнути усіх винних до відповідальності. І сподіваються, що результатами їхньої роботи скористаються і українські правоохоронці, і міжнародні прокурори.