Трагедія у маріупольському драмтеатрі: правозахисна організація Amnesty International зробила детальний аналіз атаки [ Редагувати ]
Звіт щодо нападу на Маріупольський драмтеатр передадуть Міжнародному кримінальному суду. Правозахисна організація Amnesty International зробила детальний аналіз атаки і дійшла висновку, що росіяни свідомо цілили у цивільний об'єкт і знали, що там перебувають сотні мирних мешканців.
Про результати розслідування розповість Світлана Чернецька із Лондона.
Це найповніше, найдетальніше і наймасштабніше розслідування, яке Amnesty International зробила від початку війни в Україні, кажуть в самій організації. Хоча далеко не перше. Міжнародна амністія розслідувала і використання окупантами забороненої зброї в Харкові, і звірства у Київській області. Але атаці на маріупольський драмтеатр присвятили найбільше часу та ресурсів. Ескперти організації проаналізували фото та відео з місця події, супутникові знімки до та після нападу, дані з радарів, для виявлення активності літаків, зібрали свідчення очевидців та вцілілих. Висновок Міжнародної амністії безапеляційний - Росія свідомо пішла на вбивство цивільних і скоїла іще один військовий злочин.
Катерина Мітєва, речниця Amnesty International Україна:
Театр ніяким чином за жодних обставин не був законною військовою ціллю. Це був недвозначний цивільний об'єкт, який був наповнений людьми, тобто там були сотні людей у момент атаки, поряд із театром не було військової техніки, це не був військовий штаб. Чітко простежувалося, що ця будівля є цивільною. Вона відокремлена від інших об'єктів, які знаходяться поруч величезною стометровою парковою зоною. Тобто це було добре видно з повітря. Був погожий ранок. Було чітко видно напис «діти» з обох боків. Тобто складаючи всі ці фактори, можна сказати, що пілоти очевидно розуміли, що вони вражають, цілять у цей об'єкт.
Розслідувачі довели, що удару завдали саме російські військові з літаків-винищувачів. З'ясували, в які саме бомби здетонували у драмтеатрі - це були 500-кілограмові ФАБ чи ОФАБ. Серед можливих версій нападу розглянули й участь українських Збройних сил, зокрема розповсюджену Москвою інформацію про вибух зсередини, організований Азовом. Але ця теорія не знайшла підтвердження. До того ж, в арсеналі ЗСУ немає снарядів такої потужності. Іще один із висновків дослідження - це менша кількість жертв удару.
За даними правозахисників, багато людей покинули укриття напередодні через гуманітарні коридори. А ті, що залишилися, за настановами волонтерів, розмістилися в безпечних місцях. Хоча назвати точну кількість правозахисникам не вдалося, але це точно не 600 і навіть не 300, як повідомляли одразу, а значно менше. Наразі зібрані докази щодо мінімум 12 смертей, але іще чимало тіл не ідентифіковані. Це зовсім не применшує жахливості злочину, кажуть в Міжнародній амністії. Результати цього дослідження вони передадуть до Міжнародного кримінального суду. Такі роботи мають серйозну вагу в міжнародній спільноті. Amnesty International - престижна та впливова організація, якій довіряють в усьому світі.
Катерина Мітєва, речниця Amnesty International Україна:
Дослідження проводили нерезиденти України, тобто за правилами організації, отакі розслідування проводять іноземці, вони спеціально приїжджають в Україну, для того, щоб не мати певну упередженість, яку можуть мати співробітники українського офісу. І, дійсно, саме для того, щоби уникнути будь-яких варіацій і будь-яких можливих інтерпретувань, і зробити об'єктивні висновки, були розглянуті всі можливі сценарії.
В Amnesty International закликають провести грунтовне розслідування цієї атаки і притягнути усіх винних до відповідальності. І сподіваються, що результатами їхньої роботи скористаються і українські правоохоронці, і міжнародні прокурори.
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Зафіксувати все. До дрібниць. І зробити це так ретельно, щоб під час будь-якого процесу - де б він потім не відбувався - ніхто не зміг поставити ці докази під сумнів.
Масові убивства, катування, згвалтування та руйнації. Та звісно, грабежі та мародерство. Після звільнення міста все це доведеться фіксувати нашим правоохоронцям, аби притягти російських військових злочинців до відповідальності. Бо кожний із них має бути покараний.
Там людям допомагають оговтатись від пережитого і знайти в собі сили жити далі. Реабілітацію вже пройшли 34 родини, і в планах на літо ще близько тисячі.
Про Конституцію - як детальний портрет українців ми говорили протягом усього нашого марафону. І далі - чергова історія від Богдана Вербицького.
Цінності, яких українці добивалися десятиліттями. І які тепер зводять нанівець росіяни - лишаючи наших громадян без звʼязку та навіть натяку на правдиві новини. Але є ті, хто попри все бореться і за свободу думки і за право знати правду.