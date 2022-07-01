На півночі Харківщини тривають запеклі бої. Ворожі війська, яких в травні Збройні Сили відкинули до кордону, знову намагаються повернутися на колишні позиції. Українські військові стримують наступ. Аби не підпустити російську армію на відстань, звідки б окупанти могли гатити по Харкову зі ствольної артилерії. Хоча ракетного терору місто зазнає щодня. І цієї ночі - теж лунали вибухи.

Світлана Шекера - з останніми новинами далі.

Харків. Ранок. Комунальники наводять лад, вивозять сміття зі спальних районів. Працюють, як завжди, тільки от квартали подекуди нагадують кадри з фільмів катастроф.

У центрі міста вдень - на перший погляд, все, як і раніше. Охайні вулиці. На урнах висять свіжі пакети. На клумбах - квіти. Люди підмітають сміття. Працює громадський транспорт. Площею Свободи йдуть усміхнені дівчата у сукнях та з квітами. Але в цей же час за окружною дорогою комунальники, будівельники та військові - будують укріплення для міста. Щоб ворог не пройшов на Харків по землі.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Мы очень много сегодня делаем по укреплению нескольких линий обороны города Харькова. Укрепляем Харьков несколькими кольцами обороны, чтобы город Харьков был неприступным для российского агрессора.

Але нормальне життя закінчується, тільки-но на місто опускається ніч. О 23-й - вже всі харків'яни знають і чекають - починається повітряна тривога, і на місто летять Іскандери. Харків'яни вже порахували - від пуску з території Білгородської області й до вибуху - 70 секунд. Відстань і час настільки невеликі, що перехопити ці ракети не вдається.

Кожної ночі - від двох до шести потужних вибухів. Останнім часом менше шести ракет на Харків не запускають. Цього тижня їх мішенню були школи, автосалон та малі підприємства, які ще працюють. Ось ракета влучила прямо в центру заводу, який виготовляв запчастини до сільгосп- та комунальної техніки. Бетонні стіни розлетілися на півсотні метрів. Шматки металевої обшивки даху - зависла на високовольтних дротах.

Володимир Світличний, заступник директора підприємства:

Прямо в центре цеха огромная воронка, явно видно, целенаправленно сюда целили. Или маяк стоял, или наводили. Теперь предприятие полностью разрушено, полностью остановлено, люди потеряли работу.

Куди цілили тут, невідомо. На Павловому Полі - спальному районі неподалік середмістя - ракета вдарила поруч із житловим будинком. Зробила величезну вирву, побила вікна.

Володимир Тимошко, начальник Головного управління поліції Харківщини:

Одна з ракет влучила в місце, яке знаходиться приблизно в мене за спиною, це жилий масив міста, в якому проживають мешканці. Відсутні будь-які розташування ЗСУ, ТРО. Ну тобто скоєно ще один злочин проти людяності. Ще одне підтвердження того, що росіяни - це нація, яка вміє лише вбивати, жерти й красти.

Крім нічних ракетних обстрілів, на цьому тижні додалися ще й денні артилерійські. Всі ці дні артилерія гатить по промисловій зоні Індустріального району. Палають пожежі. У понеділок - Смерчами, начиненими касетними снарядами, вдарили по Салтівському і Немишлянському районах - це протилежні боки міста. Загинуло 9 людей. Тяжкі поранення отримали діти. Нові будинки - вважалися єдиним острівком відносно безпечного життя в Харкові. Тепер - безпечних місць для життя в Харкові не лишилося.